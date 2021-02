Recovery, Tarallo (Unirima): "Economia circolare al centro degli investimenti"

Giuliano Tarallo, Presidente di Unirima, parla chiaro nel corso di un'audizione presso la VII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati: "Sono necessari e non più rinviabili interventi a sostegno delle imprese che operano nel settore del recupero e riciclo di carta e cartone. Purtroppo all'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non se ne trova traccia. Si tratta di un comparto che costituisce il cuore pulsante dell'economia circolare. Basti pensare che gli impianti di Trattamento Rifiuti che si occupano prevalentemente di Produrre Materia Prima Secondaria Carta, sono circa 600 con circa 15.000 addetti ed un fatturato annuo di circa 3,5 Miliardi di Euro".

"I vantaggi ambientali generati dalla produzione della 'carta da macero' sono enormi" continua "perché consentono risparmio di materiale primario, risparmio di energia primaria ed evitano la produzione di C02. Per questo chiediamo di valorizzare realmente i benefici ambientali prodotto dal settore, erogando un contributo economico, perfettamente quantificabile, legato almeno alla sola componente risparmio di materiale primario e da corrispondere per ogni tonnellata di Materia Prima Secondaria/ End of Waste prodotta dagli impianti di trattamento rifiuti". La richieste è contenuta all'interno di una memoria che Unirima ha depositato in Commissione assieme ad Assofermet e Assorimap