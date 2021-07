Riciclo carta e cartone: Italia avanti di 10 anni sugli obbiettivi UE

Nel 2020 in Italia, il tasso di riciclo degli imballaggi in carta e cartone ha superato l’87%, anticipando e superando di 10 anni gli obiettivi dell’Unione Europea fissati all’85% entro il 2030. Un traguardo, questo, frutto dell’impegno e del lavoro di Comieco e dell’intera filiera cartaria, che attesta come il Belpaese sia un modello di eccellenza in Europa per il riciclo di carta e cartone.

É quanto emerge dal Piano Specifico di Prevenzione approvato dall’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Consorziati di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, svolta oggi, che ha approvato anche il Bilancio consortile 2020 e ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che saranno in carica per il prossimo triennio.

Il nuovo CDA, ringraziando per l’attività svolta il Presidente uscente Amelio Cecchini e il Vice Presidente uscente Michele Bianchi, ha eletto come presidente Alberto Marchi.