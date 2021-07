Riciclo carta, Italia modello per l’Europa. 2020 da record: tasso oltre l’87%

Riciclo carta e cartone: nell'anno del Covid tasso oltre l'87%. Anticipati di dieci anni gli obiettivi europei

2020 da record per il settore del riciclo degli imballaggi in carta e cartone: secondo il piano specifico di prevenzione approvato dall’ assemblea ordinaria e straordinaria dei consorziati di Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nell’anno del Covid la percentuale di riciclaggio ha superato l’87%, anticipando così di dieci anni gli obiettivi europei fissati al 2030. L'Italia, in questo modo, si conferma ancora una volta come un modello di sostenibilità e d'eccellenza in Europa.

In occasione della presentazione dei dati dell'ultimo anno, Comieco ha anche approvato il bilancio consortile 2020, nominando i nuovi componenti del consiglio di amministrazione, che saranno in carica per i prossimi tre anni: il nuovo cda ha salutato il presidente uscente Amelio Cecchini e il vice presidente Michele Bianchi, eleggendo come presidente Alberto Marchi e come vice presidente Amelio Cecchini.

In particolare, la composizione del neo eletto cda sarà composta da tre categorie: "produttori", presieduta da Michele Bianchi, Andrea Bortoli, Carlotta De Iuliis, Paolo Giacchi e Alberto Marchi, "trasformatori e riciclatori” con Amelio Cecchini, Andrea D’Amato, Silvia Ferraro, Fausto Ferretti, Michele Mastrobuono e "recuperatori" composta da Stefano Benini, Lorenzo Cini, Fabio Montinaro, Enzo Scalia, Andrea Trevisan. All'interno del cda anche il Collegio dei Revisori composto da Alessia Bastiani, Sergio Montedoro, Luigi Reale. Infine, è arrivata la conferma del direttore generale Carlo Montalbetti.