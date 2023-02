Sorgente Natura diventa Greenweez Italia: il bioshop di Rimini cambia nome

Sorgente Natura diventa Greenweez Italia

Sorgente Natura, l’e-commerce bio punto di riferimento in Italia per chi vuole consumare in modo responsabile, cambia nome e diventa Greenweez Italia. Dal primo febbraio 2023, infatti, googlando Sorgente Natura l’utente viene reindirizzato direttamente su greenweez.it. Un cambiamento importante, che segna una tappa nell’evoluzione del primo negozio online bio in Italia, nato a Rimini nel 2014 e nel 2019 acquisito dal gruppo francese Greenweez, da cui eredita il nome.

Basta seguire il ronzio dell’ape verde. È proprio questo, il simbolo di Greenweez: un nome onomatopeico che suggerisce il ronzio dell’ape, emblema della biodiversità e dell'equilibrio degli ecosistemi. Greenweez vuole essere la risposta al bisogno di tanti consumatori contemporanei di acquistare solo il giusto quando serve, prendendosi cura dell’ambiente e del pianeta, evitando di danneggiarlo.

“L’ape è un simbolo potente e con la sua operosità ci esorta ad acquistare e consumare sempre in modo consapevole e sostenibile – afferma la General Manager di Greenweez Italia, Celine Dumas - per questo sono certa che tutta la community di Sorgente Natura non avrà difficoltà a trovare in Greenweez il punto di riferimento a cui è legata da tanti anni. Siamo stati e saremo sempre il primo negozio online bio in Italia, ancora più vicino, accessibile, impegnato e possibilmente migliore”.

La rivoluzione identitaria di Greenweez: dal 2023 diventa Società Benefit

Il cambio di nome da Sorgente Natura a Greenweez Italia è solo un pezzo del puzzle che costruisce la nuova identità di un gruppo che ha come mission principale di aiutare le persone a consumare meglio per rendere il mondo migliore e che si impegna affinché il consumo sia sempre più responsabile e accessibile in un’ottica di bene comune. Da gennaio 2023, Greenweez Italia ha modificato anche il suo Statuto diventando una Società Benefit. Tre sono le linee guida su cui Greenweez ha deciso di prendere un impegno: democratizzare il consumo responsabile; coinvolgere il team nel percorso, adottando abitudini consapevoli e sostenibili quotidiane; ottimizzare le attività dell’azienda per ridurne l’impatto ambientale. A questo proposito è stata creata una Task Force Green con un gruppo di dipendenti volontari che sta attuando un piano di azioni ambizioso, ma realistico. Oggi, per esempio, Greenweez nel suo magazzino di stoccaggio e distribuzione dei prodotti ricicla i cartoni di imballaggio dei fornitori che vengono riutilizzati per il confezionamento degli ordini. Inoltre, offre ai clienti la possibilità di scegliere i cosiddetti formati green: confezioni più grandi, più economiche e con un minor impatto sull’ambiente.

Ieri Sorgente Natura, oggi Greenweez Italia: il bioshop con 12mila prodotti sostenibili ed ecologici

Greenweez è il primo shop online del bio in Italia con un’offerta di 12mila prodotti che spaziano tra alimentare, benessere e in generale tutto ciò che promuove uno stile di vita ecologico e sostenibile, selezionati in base alla filiera, all’origine e alle certificazioni riconosciute. Dal 2014 l’e-commerce offre i migliori prodotti biologici e naturali per ogni momento della giornata, dove migliore è un metro di giudizio collegato alla mission con cui Greenweez seleziona i propri fornitori, seguendo i principi di sostenibilità, trasparenza e vicinanza. Anche le scelte di prezzo sono guidate da una logica di accessibilità, per far sì che il consumo responsabile sia alla portata di tutti.

La storia di Greenweez in Francia e l’ingresso sul mercato italiano

Greenweez è il negozio online di prodotti bio leader in Francia. Fondato nel 2008 da Romain Roy, da piccola bottega con una limitata selezione di prodotti ecologici, è diventato il marketplace di riferimento per il consumo responsabile; oggi conta 250 dipendenti appassionati e impegnati. Nel 2016 Greenweez ha avviato la sua espansione sui mercati europei e in Italia ha scelto Sorgente Natura, pioniere nella vendita di prodotti bio online con sede a Rimini. Dal primo febbraio Sorgente Natura cambia nome in Greenweez Italia e diventa Società Benefit. Un cambiamento accolto con entusiasmo da tutto il gruppo di lavoro, composto da 35 persone, ciascuno con la propria identità e diversità; Greenweez, infatti, è un’azienda che al vertice del criterio di selezione delle risorse umane mette l’inclusività e la convinzione che il consumo responsabile apparterrà sempre più a tutte le generazioni e a tutte le persone.