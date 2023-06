Torneo Trivia Quiz: BPER Banca premia nove classi

BPER Banca: nove classi premiate al Torneo Trivia Quiz, concorso indetto nell’ambito del percorso di educazione finanziaria “Un passo verso il futuro"

BPER Banca ha premiato nove classi che si sono aggiudicate i premi del Torneo Trivia Quiz, concorso indetto dalla Banca nell’ambito del percorso di educazione finanziaria “Un passo verso il futuro” e promosso dalla piattaforma didattica Educazione Digitale di CivicaMente. Il progetto ha voluto, con un torneo interscolastico online, mettere alla prova le conoscenze acquisite dagli studenti grazie alla fruizione di contenuti multimediali offerti dal percorso.

Nello specifico, gli alunni delle scuole primarie sono stati impegnati a rispondere a quesiti inerenti “Tarabaralla, il tesoro del bruco baronessa”, un albo illustrato che vuole sensibilizzare i più piccoli al valore delle cose e all’importanza della cultura del risparmio, oltre che esaltare i valori dell’amicizia e della solidarietà. I più grandi, invece, si sono cimentati su quesiti più complessi relativi a nozioni di finanza e su temi riguardanti l’etica, la sostenibilità e le nuove tecnologie.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti tra le scuole primarie: la 5ªD della Scuola Elementare Modugno di Barletta (BT), la 1ªB della Scuola Elementare di Pontassieve (FI) e la 5ªA della Scuola Elementare Chieti n. 3 di Chieti. Per le scuole secondarie sono state premiate la 2ªG, 3ªG e 2ªF dell’I. C. Modugno di Barletta (BT). Infine, per le scuole secondarie di secondo grado, sono state premiate la 3ªEpas dell’Istituto G. Renda di Polistena (RC), la 3ªAI dell’Istituto A. Volta di Pescara e la 5ªC dell’I. T. Salvemini di Bari (BA). Le prime tre classi delle primarie e delle scuole secondarie di primo grado hanno ricevuto una fotocamera istantanea, le tre vincitrici delle scuole secondarie di secondo grado un notebook.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di BPER Banca, dichiara: “Trivia Quiz rientra tra i tanti nostri progetti di educazione finanziaria rivolti a giovani studenti. Formare i più piccoli, tramite il gioco e il senso di squadra, è l’obiettivo principale di questo concorso, che ha visto un’ampia partecipazione di classi che hanno mostrato un entusiasmo sorprendente. Vogliamo, quanto più possibile, dare competenze fondamentali nel campo della finanza e dell'economia, aiutando le nuove generazioni a compiere scelte consapevoli di spesa, di investimento e risparmio. Oltre che di sostenibilità”.