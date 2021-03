Volkswagen, nasce un nuovo marchio per produrre auto elettriche

La stampa americana sta riportando alcuni rumors molto rilevanti e curiosi su un possibile svolta all'interno del brand Volkswagen che, nonostante sia ancora tutto da confermare, sembra aver intenzione di fare un'operazione di sub-branding: la volontà è quella di dar vita ad una divisione interna incentrata solamente sulla produzione di auto elettriche.

Il nuovo marchio prenderà il nome di Voltswagen, molto simile al precedente Volkswagen ma studiato alla perfezione per segnare l'enorme cambio di rotta che vogliono intraprendere: da auto del popolo (in tedesco Volk) ad auto elettrica (Volt). Questa importante challenge parte proprio dagli Usa, luogo in cui Volkswagen ha avuto il peggior riscontro dallo scandalo dieselgate, riguardante la scoperta della falsificazione delle emissioni di vetture munite di motore diesel.

Ancora non è arrivata la conferma del gruppo tedesco ma in una nota pubblicata per errore vi era indicato che la data definitiva di rivelazione era maggio e conferiva a questa decisione il ruolo di “dichiarazione pubblica sull’investimento lungimirante della compagnia nella mobilità elettrica”. La nuova Voltswagen sarà un’unità operativa della Volkswagen Group of America ed una sussidiaria con il suo quartier generale a Herndon, in Virginia.

Lasciando stare le indiscrezioni sull'effettivo nuovo nome del brand, ciò che è sicuro è che Volkswagen punta a diventare leader all'interno del mercato delle auto elettriche entro il 2025 e a raggiungere l'obiettivo di 1 milione di EV entro il 2021. Per realizzare tutto ciò, la società ha anticipato che spenderà a 46 miliardi di euro nel campo dell'ibridizzazione ed elettrificazione nei prossimi cinque anni di cui 35 miliardi solo sui modelli elettrici.