Calendario Festività 2025: tutte le date, i ponti e i consigli per organizzare viaggi e weekend lunghi

Il 2025 è l’anno giusto per chi ama pianificare. Con festività ben distribuite e ponti strategici, avrai tante occasioni per staccare dalla routine. Che tu voglia viaggiare, rilassarti o semplicemente goderti un weekend lungo, ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nessuna opportunità.

Le festività del 2025: segna queste date

Ecco l’elenco completo delle festività nazionali. Alcune cadono in giorni perfetti per creare ponti.

Capodanno : mercoledì 1 gennaio

Epifania : lunedì 6 gennaio

Pasqua : domenica 20 aprile

Pasquetta : lunedì 21 aprile

Festa della Liberazione : venerdì 25 aprile

Festa dei Lavoratori : giovedì 1 maggio

Festa della Repubblica : lunedì 2 giugno

Ferragosto : venerdì 15 agosto

Ognissanti : sabato 1 novembre

Immacolata Concezione : lunedì 8 dicembre

Natale : giovedì 25 dicembre

Santo Stefano: venerdì 26 dicembre

Non dimenticare le festività locali, come Sant’Ambrogio a Milano (7 dicembre). Se vivi in certe città, potresti avere ancora più giorni liberi.

I ponti del 2025: quando e come sfruttarli

Il 2025 è un anno fortunato per chi ama i ponti. Ecco una guida mese per mese per non perdere nessuna occasione.

Gennaio: il ponte della Befana

Il 6 gennaio è di lunedì. Un weekend lungo dal 4 al 6 gennaio è perfetto per chiudere le feste con una fuga in montagna o una visita a una città d’arte.

Aprile-Maggio: il maxi ponte di primavera

Pasqua e Pasquetta (20 e 21 aprile) cadono di domenica e lunedì. Il 25 aprile è di venerdì. Se prendi ferie dal 22 al 24 aprile, puoi goderti un ponte di 9 giorni. Ideale per un viaggio fuori stagione.

Il 1 maggio è di giovedì. Un altro weekend lungo, magari sfruttando il venerdì 2 maggio come giorno di ferie.

Giugno: l’inizio dell’estate

Il 2 giugno è di lunedì. Un weekend lungo perfetto per le prime gite al mare o in montagna.

Agosto: Ferragosto in relax

Ferragosto è di venerdì. Un weekend lungo senza bisogno di ferie aggiuntive.

Dicembre: il ponte dell’Immacolata e le feste natalizie

L’8 dicembre è di lunedì. Un weekend lungo per immergerti nell’atmosfera natalizia.

Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) sono di giovedì e venerdì. Quattro giorni di vacanza senza usare ferie.



Come organizzare le ferie nel 2025: consigli utili

Ecco qualche suggerimento per sfruttare al meglio i ponti e le festività.

Prenota in anticipo: soprattutto per Pasqua, Ferragosto e Natale. Prenotare con mesi di anticipo ti garantisce tariffe migliori e più opzioni. Sfrutta i ponti lunghi: con pochi giorni di ferie, puoi creare vacanze più lunghe. Ad esempio, prendi ferie dal 22 al 24 aprile e goditi 9 giorni di vacanza. Scegli mete fuori stagione: i ponti primaverili e autunnali sono ideali per destinazioni meno affollate e più economiche.

Calendario completo 2025: mese per mese

Ecco un riepilogo delle festività e dei ponti.

Gennaio : Capodanno (1 gennaio), Epifania (6 gennaio)

Aprile : Pasqua (20 aprile), Pasquetta (21 aprile), Festa della Liberazione (25 aprile)

Maggio : Festa dei Lavoratori (1 maggio)

Giugno : Festa della Repubblica (2 giugno)

Agosto : Ferragosto (15 agosto)

Dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)

Conclusioni: il 2025 è l’anno giusto per te

Il 2025 offre tante opportunità per chi ama viaggiare o semplicemente staccare dalla routine. Con un po’ di pianificazione, puoi trasformare ogni festività in un’occasione speciale.

Segna le date sul calendario e inizia a sognare le tue prossime avventure.

PS: Se vuoi un calendario 2025 stampabile con tutte le festività e i ponti, scarica il nostro modello gratuito. Tienilo a portata di mano e pianifica il tuo anno senza stress