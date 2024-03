Il Mef a fianco delle donne

Il ‘Mef al fianco delle donne’ è il titolo dell’evento organizzato dal ministero dell’Economia e delle finanze in occasione dell’8 marzo.

L’incontro, curato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi guidato dalla consigliera Ilaria Antonini, si è aperto con un saluto particolare del ministro Giancarlo Giorgetti e del capo di Gabinetto, Stefano Varone.

L’evento si è svolto in Sala Ciampi ed è stato magistralmente moderato dal conduttore di unomattina in famiglia Beppe Convertini; hanno partecipato il direttore del personale Alessandro Bacci, il direttore dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione Giuseppe Parise, l’avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, il presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione e presidente Luiss School of Law, Paola Severino, il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sabrina Bono, il direttore Generale Formez PA, Patrizia Ravaioli, il direttore Studi e ricerche economico fiscali del Mef, Maria Teresa Monteduro, il Maggiore della Guardia di Finanza, Giorgia Greco.

Il convegno ha avuto al centro delle numerose discussioni e interventi il tema della condizione femminile nei ruoli più prestigiosi, cosiddetti apicali, della pubblica amministrazione e in generale nel mondo dell’economia e delle finanze. Un dialogo franco, onesto, in cui le donne e gli uomini che hanno partecipato si sono interrogati e dato opinioni sulle difficoltà (ancora tante) per raggiungere una vera parità di genere a tutti i livelli: sociale, economica soprattutto e personale. Un momento speciale è stato dedicato a Valentina Mastroianni, giovane e apprezzata funzionaria scomparsa prematuramente lo scorso anno a causa di una malattia. A Valentina è stata dedicata una sala nella sede del Mef di Piazza Dalmazia.

La facciata del Palazzo delle Finanze di via XX settembre, in occasione della giornata internazionale della donna, rimarrà illuminata di viola fino al 10 marzo con una soluzione a basso impatto energetico.