Il successo di YouTube Automation di Andrea Manitto

Giovanissimo, ma con grande tenacia e voglia di realizzarsi; queste alcune caratteristiche di Andrea Manitto, 19 anni; ha sempre voluto essere autonomo, cercando sempre di non dipendere da nessuno.

Grande passione per la fotografia e scarso rendimento a scuola, è stato bocciato 1 anno; “il mio percorso di studi è stato un percorso a ostacoli non superati, sono arrivato a lasciare la scuola e 3 anni fa ho iniziato a lavorare con la fotografia, trasformando la mia passione in un vero e proprio lavoro”-dice Manitto.

Andrea non era contento dei suoi guadagni, ha iniziato a informarsi on line cercando un modello di business ideale per slegarsi da lavori subordinati e paghe imbarazzanti.“Ho trovato youtube automation, un business che mii permette di realizzare video senza metterci la faccia”-sottolinea Andrea-“oggi delego tutto a un team di esperti.

Si tratta di canali con senza un nome e cognome o foto personali, video come quelli con i top 10 goal di serie A, o le razze di cani piu’ pericolose, tanto per fare alcuni esempi, sono, in pratica, video che generano entrate, semplici canali che creano video e generano profitto.

Ovviamente niente è fatto a caso, perché tutto è dovuto a una formazione fatta con un teacher, che ha spiegato come realizzare video in maniera automatizzata”.Il canale lanciato da Manitto ha avuto grandi risultati e progressi; impegnandosi al 100% nel settore, Manitto ha deciso di lanciare un secondo canale, arrivando, oggi, sino a 5 con piu’ di 500.000 iscritti ed entrate passive.

“Ho abbandonato il lavoro di fotografo e mi sono concentrato in questo settore, facendo 1/10 del mio lavoro”-aggiunge Andrea-“ho lasciato la scuola perché ero visto come un ignorante, quell’ambiente, per me, era stressante e non mi permetteva di concentrarmi sul mio business.Non tutti siamo fatti per lo studio e bisogna accettare la realtà. Non ho preso un diploma, ma gestisco i miei canali e, oggi, sono felice, perché faccio il lavoro che mi piace, oltre al programma di affiancamento e formazione per tutti coloro che, come ho fatto io all’inizio, vorrebbero intraprendere questo percorso”.

Quali sono le difficoltà che hai trovato?

Inizialmente partire in questo modo è stato come buttarsi nel vuoto, questo poichè in italia questo settore era completamente sconosciuto e l'unico modo per formarsi era farlo all'estero. Ad oggi infatti il mio obiettivo era dare una mano a chi completamente da neofita volesse buttarsi in questo mondo, ed è il motivo principale per cui ho creato il mio programma di affiancamento Automazione YouTube.

Questo business è il trend anche per alcuni brand o solo per i privati?

Assolutamente per entrambi, aiutiamo sia privati che vorrebbero generare un guadagno extra, aldilà del loro stipendio primario, per essere più sereni econimicamente, ma YouTube è molto utile ed efficiente anche per attività, sia per voglio espandere la loro visibilità locale attraverso la piattaforma, sia per diventare esperti in questo settore e sfruttare YouTube come canale di traffico per accumulare maggiori clienti.

Come ci si mette in contatto con te?

Sono molto disponibile in realtà, anche se molto occupato allo stesso tempo, ma per chiunque volesse scambiare due chiacchiere con me o semplicemente avere maggiori informazioni su cosa mi occupo, può scrivermi sulla mia pagina Instagram

instagram.com/andredtm