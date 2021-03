“Immaginate un uomo così al mattino”, la Barra fa sognare tutte le donne

E' il day after: il giorno dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston. Francesca Barra e Claudio Santamaria ieri hanno incantato tutti. Adesso, però, la giornalista svela in diretta a RTL102.5 News i segreti che tutte le donne vorrebbero conoscere. “Pensate ad avere un uomo così in casa al mattino...”, dice in collegamento. Ed è subito momento gossip.

Uniti. Innamorati. Sicuramente invidiati: il loro feeling a è sotto gli occhi di tutti. Raggiunti al telefono da RTL102.5 News, raccontano le loro giornate. La Barra, mentre Santamaria è alla guida, dice: “Pensate ad avere un uomo così affascinante quando ti svegli al mattino”. E cala il silenzio. Santamaria, attore pluripremiato, ha sposato diversi anni fa la Barra (che resta una delle penne sopraffini del giornalismo italiano).

Il loro amore è sotto i riflettori. Ieri a Sanremo, sulle note di Bamba Twist di Achille Lauro, c’è stato un spettacolo. Ed anche il bacio. “Che tutti volevano, aspettavano”, scherza Santamaria mentre Francesca è al telefono in collegamento con RTL102.5 News.

Adesso entrambi hanno smaltito la tensione da Sanremo. Che non è affatto poca cosa. Anzi. Chi arriva su quel palco dice che la “tremarella” è quesi spontanea. Ma il bacio durante il quadro di Achille Lauro ha fatto dimenticare tutte le paure.