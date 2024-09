Auto, brusca frenata ad agosto: immatricolazioni giù (-18%), ancora in calo le vendite di Stellantis (-28,7%)

Auto: Acea, immatricolazioni Ue agosto -18%, crolla elettrico

Ad agosto, le immatricolazioni di nuove autovetture nell'Ue hanno registrato un forte calo (-18,3%) con risultati negativi in tutti e quattro i principali mercati della regione: perdite a due cifre sono state registrate in Germania (-27,8%), Francia (-24,3%) e Italia (-13,4%), con il mercato spagnolo in calo del 6,5%. Lo rende noto l'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Nello stesso mese le immatricolazioni di auto elettriche a batteria (BEV) sono scese del 43,9% a 92.627 unita' (rispetto alle 165.204 dello stesso periodo dell'anno precedente), con una quota di mercato totale che e' scesa al 14,4% dal 21% dell'anno precedente. Il calo e' stato determinato dalla grande diminuzione dei due maggiori mercati per le auto BEV: Germania (-68,8%) e Francia (-33,1%). Da gennaio ad agosto sono state immatricolate 902.011 nuove auto elettriche a batteria, pari al 12,6% del mercato.

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in sono diminuite (-22,3%) il mese scorso, con cali registrati in tutti i principali mercati. Ad agosto, le auto ibride plug-in hanno rappresentato il 7,1% del mercato automobilistico totale, in calo rispetto al 7,4% dello scorso anno, con 45.590 unita' vendute. I veicoli ibridi-elettrici sono l'unico tipo di veicolo che ha registrato una crescita in agosto, con un aumento delle immatricolazioni del 6,6% a 201.552 unita'. Tre dei quattro maggiori mercati per questo segmento hanno registrato un aumento: Spagna (+12,6%), Francia (+12,5%) e Italia (+2,5%), mentre la Germania (-0,1%) e' rimasta stabile. La quota di mercato dell'ibrido-elettrico ha raggiunto il 31,3%, rispetto al 24% dell'agosto 2023. Le vendite di auto a benzina sono calate del 17,1%, con tutti e quattro i mercati chiave che hanno registrato cali significativi: Francia (-36,6%), Italia (-18,8%), Spagna (-17,4%) e Germania (-7,4%). Le auto a benzina rappresentano ora il 33,1% del mercato, in calo rispetto al 32,6% dell'agosto dello scorso anno. Il mercato delle auto diesel ha registrato un calo del 26,4%, con una quota dell'11,2% nell'agosto scorso. Cali a due cifre sono stati osservati in quasi tutti i mercati europei.

Stellantis, in agosto -28,7% le vendite in Europa

Stellantis ha immatricolato nel mese di agosto in Ue, Efta e Regno Unito 103.612 auto, il 28,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo dal 16,1 al 13,7%. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.491.967, con una flessione del 3,3% sull'analogo periodo del 2023. La quota di mercato è pari al 16,2% a fronte del 17% dell'anno scorso.