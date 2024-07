Auto, crescono le immatricolazioni a giugno. Stellantis in flessione (-1,8%)

Auto Europa, immatricolazioni giugno +3,6%, Stellantis -1,8%. I dati Acea

Le immatricolazioni nella sola Ue sono aumentate a giugno del 4,3%, trainate da tre dei quattro principali mercati: Italia (+15,1%), Germania (+6,1%) e Spagna (+2,2%). In controtendenza la Francia (-4,8%). Nel primo semestre nella sola Ue le immatricolazioni sono aumentate del 4,5% a circa 5,7 milioni: Spagna +5,9%, Germania +5,4%, Italia +5,4% e Francia +2,8%).

Stellantis a giugno ha immatricolato 205.884 vetture in Europa (Ue+Efta+Uk), in calo dell'1,8% rispetto allo stesso mese del 2023 con la quota di mercato calata dal 16,6 al 15,7 per cento. Nel primo semestre, invece, le immatricolazioni del gruppo Stellantis sono state pari a 1.144.814 (+0,1%) mentre la quota di mercato è scesa dal 17,4 al 16,6 per cento. A giugno, infine, Stellantis si conferma il secondo gruppo per quota di mercato in Europa dietro Volkswagen (25,8%) e davanti a Renault (10,9%). (