A Tecno la terza edizione del Best Managed Companies, il premio di Deloitte

Nemmeno il Covid ha bloccato la crescita di Tecno, player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica da più di venti anni impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili. L’azienda è tra le vincitrici della terza edizione del “Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance. Sono stati sei i pillar valutati da Deloitte per assegnare il premio: strategia, competenze e innovazione, corporate social responsibility, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione delle performance e internazionalizzazione.



E sono più di 140 le figure professionali, con competenze a supporto dell'Industria 4.0, ricercate per il prossimo triennio da Tecno. Nonostante uno stop durante il lockdown le assunzioni sono riprese ed entro l'anno entreranno in azienda più di 35 persone. Entro i prossimi 18 mesi sono previste due acquisizioni che seguono quella del 100% del capitale di WLS Consulting di Bolzano. Il Gruppo Tecno avvia così il suo piano di crescita per linee esterne dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di circa 19 milioni e il piano industriale prevede il fatturato consolidato nel 2024 a 45 milioni e più di 5 milioni di investimenti in innovazione e sviluppo entro il 2022 e 8 entro il 2024.



Tecno ha il suo quartier generale a Napoli in Palazzo Ischitella, e sedi a Milano, Bologna, Berlino e Parigi. Nel 2005 è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di Esco - Energy service company – accreditandosi presso l'Aegg (Autorità energia elettrica e gas), per certificare gli interventi energetici. Nel 2019 ha ricevuto il Certificato di Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita e l'European Business Award.



“Congratulazioni a Tecno per questo importante riconoscimento”, dichiarano Ernesto Lanzillo, Private Leader per l’Italia, Grecia e Malta, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC. “Le aziende premiate in questa terza edizione hanno dimostrato non solo eccellenza, ma anche grande capacità e resilienza nell’affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 in atto. La valutazione delle candidate si è infatti protratta più a lungo del previsto proprio per permetterci di approfondire le modalità di gestione dell’emergenza da parte delle candidate. Le 59 Best Managed Companies di questa edizione sono quindi lo specchio di un'Italia eccellente che, facendo leva sui propri punti di forza e attraverso una gestione oculata, sta superando con successo un periodo di incertezza senza precedenti”.



"La mission di Tecno spiega Giovanni Lombardi, Presidente del Gruppo Tecno, che ha fondato nel 1999 –è quella di essere partner dei clienti in tutte le strategie e le azioni per la sostenibilità e l'efficientamento produttivo grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di brevetti interni, che garantiscono risparmi sui consumi energetici e ottimizzazione delle risorse. Le nostre leve competitive sono le risorse umane e la ricerca. Con il nostro team accompagniamo i clienti nelle diverse fasi, da quella preliminare, quando gli esperti valutano e quantificano il risparmio ottenibile senza chiedere alcun onere, a quelle successive, quando si procede all’elaborazione della strategia da adottare per l’ottenimento del risparmio energetico. I clienti ci scelgono consapevoli che il nostro costante investimento di oltre il 6% del fatturato in ricerca e innovazione rappresenta l'unica garanzia per la crescita in chiave di sostenibilità e competitività”.

“Da qualche anno - continua Lombardi - abbiamo diversificato in attività dove la matrice comune è costituita da open innovation, tecnologia e digitale, affermandoci anche come incubatore industriale di imprese. Grazie al lavoro del nostro comitato scientifico coordinato dal direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II e direttore scientifico della IOS Developer Academy di Napoli, Giorgio Ventre, stiamo acquisendo sia start-up tecnologiche che partecipazioni strategiche, al fine di integrare nuovi servizi".



L'attenzione ai talenti

"Questo Premio -dichiara spiega Giovanni Lombardi (nella foto)- va ai nostri collaboratori da sempre in prima linea nell'aiutare i clienti ad essere più efficienti.

Con il programma Talents che abbiamo lanciato nel 2018 continuiamo a ricercare giovani talenti da formare e senior che portino in azienda esperienze e capacità maturate ed acquisite anche all'estero. Ricerchiamo laureati in discipline STEM, che entrino a far parte del nostro team, composto per la maggioranza di donne e giovani under 40, per vivere un ambiente dinamico e stimolante. E pur crescendo tanto all'estero e nel Nord Italia abbiamo scelto di confermare il nostro quartier generale a Napoli. E lo faremo anche con le nuove acquisizioni in programma. Proprio in questi giorni abbiamo in corso una sessione di formazione per i nuovi collaboratori. Ancor di più oggi credo molto nell'investire nel nostro territorio e sui nostri giovani, grande speranza per il presente ed il futuro del paese.

Il lockdown ha accelerato determinati processi come il ruolo del digitale e l'importanza della formazione del personale. Aziende come la nostra che precedentemente hanno investito in piattaforme tecnologiche e creazione di Academy di formazione interna ora si trovano ad affrontare in modo più consapevole le sfide del mercato. Invito tutti i miei colleghi a cogliere le opportunità di questo momento storico investendo su formazione e digitale: i veri asset strategici di crescita. I dati di oggi sono un segnale interessante ma ho paura che riguardino solo un segmento di imprese e non l'intero sistema economico. E' chiaro però che il Paese e il Sud crescono solo se non lasciamo nessuno indietro".

Dal secondo semestre del 2019, Tecno si è aperta anche al mercato dell'Est Europa, e sta qualificando ulteriormente le sue prestazioni a sostegno delle imprese con KontrolON, un sistema di monitoraggio dei consumi e della produzione che digitalizza tutti i dati relativi ai consumi energetici e alla produzione, fornendo agli imprenditori notizie fondamentali per l’analisi dei processi, finora reperite manualmente e in modo dispersivo.



Il "Progetto cultura" di Tecno

L'azienda, fortemente impegnata in termini di responsabilità sociale, anche con il suo "Progetto Cultura".

Il fondatore e presidente Giovanni Lombardi è presidente dell'advisory board del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli e coordinatore del progetto "Collina dell'Arte", condiviso tra Museo Archeologico Nazionale, Catacombe di San Gennaro e Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Grazie al Progetto cultura Tecno negli ultimi 5 anni ha supportato il mondo della cultura e dell'arte con più di 500 mila euro.

Il Progetto parte dalla scelta della sede di Napoli in Palazzo Ischitella, uno dei palazzi nobiliari più importanti della città nel quale lavorano più di 100 persone.

L'azienda ha supportato il Teatro San Carlo nella ripresa delle attività dopo il lockdown e negli anni con l’acquisto dell’innovativo pavimento da danza ammortizzante ‘Harlequin’.

Con il Capodimonte Tecno nel 2017 ha finanziato tra l'altro l'app dedicata alla mostra napoletana su Picasso e l'acquisto da parte del Museo da collezionisti privati della Coppaflora di Vincenzo Gemito.

Ed è stata Tecno a portare al Museo di Capodimonte “Rivelazioni - Finance for Fine Arts” di Borsa Italiana: un progetto che promuove la collaborazione pubblico-privato per la raccolta di risorse destinate al restauro e alla digitalizzazione di opere d’arte dei più importanti musei italiani. Un progetto grazie al quale sono state restaurate 9 opere del Museo che sono state anche in mostra per alcune settimane a Milano a Palazzo Mezzanotte.