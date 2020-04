Numen, l'innovazione digitale a casa propria per creare i futuri specialisti

Lezioni in live streaming per formare gli specialisti dell’innovazione digitale con gli esperti del settore che, attraverso lezioni pratiche aiuteranno gli alunni a sviluppare progetti individuali, seguendoli dalla progettazione alla prototipazione con stampante 3D. Così l’Istituto Numen risponde a una richiesta sempre più crescente di figure professionali specializzate nella Digital Innovation e nell’Industria 4.0 avvalendosi della collaborazione di un team di docenti, professionisti qualificati del settore.

I nuovi corsi nascono infatti dalla sinergia tra FabLab Milano e ShapeMode, due realtà dedicate al mondo della Digital Fabrication che, grazie al loro network di professionisti e alla disponibilità di macchinari come le stampanti 3D e lasercut, hanno dato durante questo periodo di emergenza, un grande contributo nella realizzazione di medical supplies e dispositivi di protezione per le terapie intensive e per il personale medico sanitario.

Per rispondere alla nuova esigenza di “formazione in remoto”, dovuta alla grave situazione attuale, i corsi di Istituto Numen sono realizzati da professionisti esperti, che già da anni lavorano nel campo del Design 4.0 e della Visual & Sound Art.

La didattica seguirà sempre il metodo Learning By Doing, grazie alla quale gli studenti, in classi di massimo sette alunni, avranno la possibilità non solo di seguire lezioni in live streaming in diretta con il docente, ma metteranno in pratica quanto appreso attraverso lo sviluppo e la realizzazione e revisione dei progetti individuali e il confronto con la classe. Partendo sempre dalla progettazione fino alla modellazione 3D e alla prototipazione tramite stampanti 3D, oppure dalla realizzazione di contenuti visual sound art fino al mondo della realtà aumentata.

“Noi incoraggiamo a esplorare le proprie idee creative e innovative per renderle realtà. Abbiamo voluto portare online la nostra offerta formativa senza perdere la qualità di quella in aula -commentato Salvo Trovato, General manager dell’istituto- per mantenere il nostro impegno anche in questo grave momento e incoraggiare gli studenti a esplorare e sviluppare le proprie idee creative e imprenditoriali e farle diventare realtà. Un esempio è stato il contributo che il mondo della Digital Fabrication a dato durante l’emergenza del Covid 19 realizzando prodotti e materiali per uso medicale”.

Tra i corsi di linguaggi e comunicazione visiva in partenza nella prossima sessione, quelli di modellazione 3D, Videomapping, Sound Design, Motion Graphic e Realtà aumentata e virtuale.