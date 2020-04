Innovaway affianca il Pascale con il proprio Competence center healtcare

Le soluzioni tecnologiche di Innovaway supporteranno l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei Tumori - Fondazione Giovanni Pascale di Napoli nel garantire la salute e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario diventando l’interfaccia unica per la richiesta di informazioni e per l’organizzazione delle visite mediche, a causa delle criticità legate al Covid-19. È questa attività a segnare una tappa importante del Competence Center Healthcare dell’azienda di Ict, che raccoglie competenze distintive per il mondo della sanità e che opera per promuovere iniziative e soluzioni tecnologiche presso tutte le strutture sanitarie, in prima linea in questo difficile momento per il Paese.

E in quest'ottica nasce il servizio a supporto dell'Istituto dei Tumori Pascale che prevede la gestione del centralino 081 5903111 con nuove risorse dedicate e la nascita del numero verde 800180718 come punto di raccolta e di ottimizzazione delle visite. Le attività saranno svolte da un team dedicato della sede di Napoli di Soccavo.

Il Gruppo Innovaway, con i suoi più di mille dipendenti tra Milano, Torino, Roma, Napoli e Tirana opera nel settore Ict e offre soluzioni personalizzate utilizzate da diversi clienti operanti in differenti settori, che vanno dall’industria alla finanza, dal retail al luxury, dai trasporti ai servizi fino alle utilities e al settore pubblico, proponendo alle aziende un’offerta riconducibile a quattro macro aree: Information technology, Business process outsourcing, It Service management e IoT.

“Innovaway -dichiara il direttore generale Antonio Burinato- lavora da anni al fianco del mondo della Sanità in diversi contesti, ma alla nascita dell'emergenza Covid-19 è aumentato il nostro impegno e abbiamo scelto di mettere le nostre competenze a disposizione. Il servizio realizzato per l'Istituto nazionale Tumori Irccs - Fondazione Pascale nasce dalla necessità della direzione generale di rispondere ai forti flussi di contatti generati dal Covid-19 e in contemporanea di incrementare il livello di rapporto con i pazienti oncologici. Noi siamo stati capaci di rispondere con assoluta tempestività, confidenti che il nostro servizio possa aiutare i cittadini della Regione Campania, che comunque presentano patologie importanti, anche se diverse dal Covid-19. Peraltro non si tratta di un’iniziativa isolata, perché il nostro team è da diversi mesi impegnato in un importante progetto di innovazione e trasformazione digitale della Sanità Regionale della Campania che sta iniziando a produrre i primi risultati tangibili”.