Numen, da settembre formazione completa per lavorare nell'event&sound design

Le professioni legate all’organizzazione di eventi oggi più che mai sono chiamate ad accelerare la digitaltrasformation per essere in grado di rispondere a sfide come quella del lockdown e del distanziamento sociale. Per questo l’Istituto ha individuato l’area di studio e approfondimento “Events & Sound Design”, per contribuire alla formazione delle di nuove figure di specialisti e alla trasformazione di professioni già esistenti in chiave tecnologica, come il videomapping, la visual art, il cultural management, il sound design e l’organizzazione di eventi.

L’obiettivo di ogni corso è fornire le competenze teoriche, tecniche e tecnologiche, per acquisire l’esperienza necessaria per poter gestire unevento, in tutta la sua completezza, dall’ideazione alla presentazione tramite software innovativi, senza sottovalutare la comunicazione e la creazione dell’ambiente sonoro.

“I programmi del nostro Istituto -commenta Salvo Trovato, general manager di Istituto Numen- sono stati progettati da una parte per incoraggiare gli studenti a esplorare e sviluppare le proprie idee creative e imprenditoriali e farle diventare realtà, utilizzando laboratori e strumenti della digitaltransformation, dall’altra per incrementare e consolidare le prospettive professionali che coloro che già operano nel mondo del lavoro e considerano l’aggiornamento un valore indispensabile per la propria crescita”.

Saper coordinare le diverse fasi del processo creativo, renderle funzionali e performanti, è un desiderio condiviso nel settore e molto del successo di un evento è affidato alla componente organizzativa con nuove figure professionali. La nascita di queste nuove tecnologie con le relative competenze richieste dal mercato del lavoro hanno aperto nuovi e finora inimmaginabili scenari e ruoli chiave. L’Istituto Numen nasce per rispondere a questa esigenza sempre più crescente di figure professionali specializzate nella Digital Innovation e Visual Art nell’ Industry 4.0.

Queste le professioni di Events & Sound Design

Video mapping Il video mapping è una tecnologia multimediale che permette di proiettare della luce o dei video su superfici reali, in modo da ottenere un effetto artistico ed alcuni movimenti inusuali sulle superfici interessate. La videoproiezione più comune, ma di grande impatto emotivo, è quella che vediamo sugli edifici architettonici monumentali. Grazie alla sua spettacolarità il video mapping è molto richiesto nel campo della comunicazione, del marketing, del design e dell’arte moderna.

Cultural management Sono nuove figure professionali che si occupano di studiare strategie innovative che siano allineate all’evoluzione dell’economia e dei cambiamenti in atto e che tengano presente i nuovi bisogni e comportamenti. Una visione d’assieme sul tema del business model design e sulle azioni che le imprese possono adottare per innovare il proprio modello di business in situazioni di forte cambiamento socio-economico.

Sound designer Oggi più̀ che mai, in una comunicazione che funzioni, è necessario creare atmosfere sonore coinvolgenti che siano in perfetta armonia con lo stile di un marchio e di un’azienda, di un prodotto audiovisivo e del suo universo comunicativo.La figura professionale del Sound Designer compone musiche e suoni per molti settori come moda, cinema, pubblicità e televisione, per nominarne alcuni. Deve essere in grado di progettare e gestire la spazializzazione del suono in ambienti chiusi e aperti e per questo sono necessarie conoscenze in ambito musicale e tecnologico.

Visual storytelling Le narrazioni fatte di immagini (visual storytelling) sono ormai un tassello fondamentale nella strategia di ogni professionista: non si può più non raccontare un progetto senza una storia e per differenziarsi non lo si può più fare solo con semplici immagini. Sia il cliente che il progettista hanno la possibilità, grazie alla realtà aumentata e virtuale, di valutare gli spazi in maniera intuitiva e realistica, apportando eventuali modifiche in via definitiva e avendo sotto controllo eventuali errori di progettazione.