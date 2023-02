L’epoca dei Casting e degli eventi è cambiata

Il mondo della tv e dello spettacolo è un mix di antagonismo e competizione nel quale non sempre vince chi è piu’ competente nei vari settori; ma una speranza in un cambiamento verso al meritocrazia c’è, come pensa Ivan Corso, che ha mosso i primi passi nel mondo della moda e del cinema da giovanissimo e ora sogna un futuro come imprenditore senza trascurare quello da conduttore e opinionista

Come è cambiato il mondo degli eventi, della moda e dello spettacolo?

"In questi anni e cambiato molto sia il mondo degli eventi della moda, sia quello dello spettacolo, i primi erano più selezionati , con persone del settore e in questi luoghi, comunque facevi public relation più mirate"-dice Corso-"Ora, invece, sono tutti apparenza e poca sostanza, la gente pensa molto ad apparire invece di creare alleanze. Peccato non potersi concentrare su progetti reali.

La moda è satura a Milano, inaccessibili i grandi brand, solo per celebrities, top model oppure lavorano sempre gli stessi modelli, e moltissimi fanno fatica a sbarcare il lunario.

Tanti i nuovi brand e le nuove agenzie.

Mi ricordo , tanto tempo fa, Claudia Schiffer e Naomi Campbell , oggi noto Fabio Mancini ,uno dei pochi top Model in vista, di altri non sento molto parlare.

Nell’ambiente dello spettacolo da decenni ormai ci sono solo reality e talent show che sono sicuramente molto validi , ma a volte sfornano persone inesperte e senza arte né parte e solo per apparire nei salotti senza aver un minimo di criterio e idee e spariscono una volta finito il programma. A mio avviso devi saperti rinnovare sempre, ma senza carisma non si va molto lontano!”

Come esperto di casting, nei tuoi progetti futuri c'è anche un'agenzia specializzata?

“Collaboro con diverse agenzie di moda e spettacolo ma credo che in futuro ci saranno novità per quanto mi riguarda su una agenzia specializzata che curi soprattutto il talento, l’immagine e la costruzione artistica di emergente”

Dalle agenzie mito come la Fashion Models a oggi cosa è cambiato?

“Si è modificato il modo di scegliere i modelli; oggi sono tutti molti scheletrici, con visi tutti molto simili ed ovviamente si punta l’attenzione al brand e all’ outfit , non al modello che lo indossa, quindi le agenzie mirano a lanciare la collezione, ma parliamo solo di brand importanti ovviamente!”

Tu, personalmente, che sogni nel cassetto hai?

“Il mio sogno nel cassetto è quello di partecipare ad un reality show importante e diventare un buon opinionista e anche presentare perché no; mi piace dilettarmi in tutto nell’ ambiente dello spettacolo avendo avuto molte esperienze nei vari settori!”