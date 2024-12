'La Cerimonia delle Lanterne', la LILT Bari accende la speranza

All’imbrunire, mentre il crepuscolo abbracciava la spiaggia barese di "Pane e Pomodoro", l'orizzonte meridiano è stato illuminato da tante piccole lanterne galleggianti e biodegradabili.







L’iniziativa, intitolata “La Cerimonia delle Lanterne” è stata promossa dalla LILT della Città metropolitana di Bari (presidente Marisa Cataldo) per celebrare la vita e sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione dei tumori.







Ogni lanterna ha rappresentato un abbraccio virtuale a chi ha sconfitto la malattia, un messaggio di solidarietà in favore di coloro che stanno lottando per sconfiggerla, nonché un simbolo per onorare la memoria di chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. Tanti coloro che, aderendo all’iniziativa, con una piccola offerta, hanno potuto prendere una lanterna, scrivere una dedica e affidarla al mare.





Presente alla "Cerimonia" anche il presidente nazionale della LILT, prof. Francesco Schittulli, il quale ha dichiarato: "Accendere una lanterna è un gesto simbolico, ma anche l'impegno concreto a continuare a lottare per la prevenzione, la ricerca e la cura. L’obiettivo è costruire un futuro più sano e sereno per tutti".



Hanno allietato la “Cerimonia” le note di musica classica del flauto del maestro Giancarlo Pellegrino rappresentante dell’Associazione Musicale Culturale Domenico Sarro di Trani.





"La Cerimonia delle lanterne” è stata realizzata, nell'ambito del programma "Natale in riva la mare", iniziativa promossa da "Puglia Smile ets", in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, che ne ha curato l'allestimento, e la sponsorizzazione dell’“Associazione Panificatori della Provincia di Bari” e della “Hotel Impianti – Food Service Equipment”.

