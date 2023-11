“La Formazione del Futuro, il ruolo dei Fondi Interprofessionali.”

L’elaborazione di nuove strategie a fronte dell’evoluzione del mercato del lavoro e della transizione tecnologico è essenziale. L’età della forza lavoro dovrà mettere in conto un processo di adeguamento delle proprie competenze per tenere il passo e rimanere competitiva, sotto la perenne spinta dell’automazione e della crisi economica scatenata dalla pandemia. La formazione acquista un ruolo centrale per apprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e per creare competenze che possano essere coerenti con le esigenze sociali ed economiche dettate dal futuro cambiamento delle Politiche Attive del Lavoro. È necessario investigare le relazioni tra le innovazioni di processo e di prodotto, organizzative e condizioni di lavoro.

Si stima che in pochi anni si perderanno milioni di posti di lavoro a fronte, però, della creazione di almeno altrettanti nuovi posti, strutturati secondo una divisione del lavoro tra lavoratrici, lavoratori, macchine e software.

Fondo Artigianato Lombardia, che si delega la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti, continua nella sua campagna di promozione mettendo a confronto esperti della Formazione, dell’economia, Parti Sociali, consulenti e liberi professionisti per arrivare preparati ai nuovi appuntamenti con il futuro.

La Partecipazione è fondamentale per favorire uno sforzo coordinato al fine di valorizzare il ruolo dei fondi interprofessionali, così da garantire adeguatezza nei percorsi di aggiornamento di competenze che possano rispondere alle necessità del sistema produttivo.

Ne discuteranno:

Marcello Guadalupi Giornalista e libero professionista

Francesco Fedele Coordinatore Fondartigianato Lombardia

Alessandro Tosti Coordinatore Fondartigianato Lombardia

Luca Schionato Esperto delle Politiche per la Formazione e lavoro

Pietro Latella Consulente del lavoro

Federica D’Anna Responsabile Area Valutazione e Monitoraggio qualitativo Fondartigianato

Mario Giaccone Professore a contratto Università di Torino

Giulio Fossati Per Cgil, Cisl, Uil Lombardia

Antonio Orlandi Per Confartigianato, CNA, Claai, Casartigianato Lombardia

Fabrizio Escheri Consigliere nazionale CNDCEC con delega all’innovazione e digitalizzazione

negli studi professionali e delle imprese.

L’evento sarà concluso da Claudio Sala Vicepresidente Fondartigianato