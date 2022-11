"Lacrime di Aboubakar Soumahoro": il caso diventa un profumo. Ironia web

Aboubakar Soumahoro, l'ironia tagliente della rete

"Lacrime di Aboubakar Soumahoro": la rete quando vuole sa essere davvero tagliente e innovativa. Questa volta a finire nel vortice dei meme è il deputato Aboubakar Soumahoro. Il web ironizza sul caso relativo alla società fondata da Marie Terese Mukamitsindo, la suocera di Aboubakar Soumahoro, su cui la procura di Latina sta indagando su presunti casi di sfruttamento di migranti e ucraini in fuga dalla guerra. E lo fa accostando l'intera vicenda, e i relativi video di scuse del deputato, a un nuovo marchio di profumi: "Lacrime di Aboubakar Soumahoro". La rete non sembra quindi credere alle parole di Aboubakar che ha più volte smentito, in questi giorni, il suo coinvolgimento nel caso della cooperativa della suocera. Numerosi i commenti, più o meno ironici, sotto il post dedicato al sindacalista.