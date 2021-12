LASER OCCHI MADONNA LIFT: APRIRE LO SGUARDO ED ELIMINARE LE ZAMPE DI GALLINA

La zona perioculare è molto delicata e sempre soggetta a continui movimenti, come strizzare gli occhi, e ai raggi solari. Questo provoca l’assottigliamento della pelle, la perdita del collagene, e il rallentamento del rinnovamento delle cellule.

Il mio consiglio è quello di sfruttare le proprietà del laser CO2 frazionato , in particolare la tecnica chiama “Madonna Lift”, che “apre” gli occhi e rende così lo sguardo più fresco e ringiovanito, grazie all’eliminazione delle “zampe di gallina” e al rialzo della palpebra.

Il trattamento inizia dopo l’applicazione della crema anestetica sull’area da trattare e averla lasciata agire per circa un’ora, e consiste nel passaggio del laser frazionato nell’area interessata.

L’energia emessa dal laser creerà dei microspot (piccolissimi puntini) distribuiti su tutta la superficie trattata, che fanno contrarre immediatamente il collagene e provocano conseguentemente la tensione dei tessuti. Oltre a questi due benefici, un altro aspetto molto importante di questo trattamento è che verrà prodotto nuovo collagene, grazie ai fibroblasti riattivati per azione del calore del laser.

Numeri di Trattamenti e Durata:

Il trattamento è completamente indolore ed ha una durata di 15/20 minuti.

Le sedute che consiglio variano da 1 a 4, da eseguire a distanza di almeno 3/ 4 settimane l’una dall’altra.