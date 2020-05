Marie Forleo: "A tutto c'è una soluzione". La manager che realizza i sogni

Arriva in Italia il best seller del New York Times "A tutto c'è una soluzione"

“Nella vita non c'è niente che sia davvero così complicato. Puoi realizzare qualunque cosa tu ti prefigga, basta che ti rimbocchi le maniche, che ti metta in gioco e che la faccia. Qualunque sia la situazione, in noi c'è la capacità di risolverla e diventare la persona che siamo destinati a essere. A tutto c'è una soluzione.”

Arriva anche in Italia A tutto c'è una soluzione, il nuovo libro di Marie Forleo edito da ROI Edizioni. Famosa imprenditrice americana – il suo sito è entrato nella Top 100 di Forbes per gli imprenditori - scrittrice, creatrice di MARIE TV – web tv con oltre 50 milioni di views - e dotata di una straordinaria personalità, Marie Forleo ha da sempre uno scopo nella vita: aiutare le persone a diventare quello che desiderano. Il libro, frutto delle sue esperienze e successi di vita, è una guida arguta, intelligente e pratica che racconta come vincere le paure, distruggere i propri limiti e raggiungere i massimi livelli di potenziale creativo, convincendosi fermamente che nella vita “a tutto c'è una soluzione”. Non è semplicemente un modo di dire, ma è più un mantra che ti carica di energia, ti sprona e ti ispira ad agire senza remore.

(fonte IPA)



A tutto c'è una soluzione è una miscela narrativa fatta di forza, humor e grazia che raccoglie strategie pragmatiche e suggerimenti creativi per chi vuole cambiare lavoro, far crescere la propria attività, liberarsi di una cattiva abitudine, interrompere una relazione poco sana, gestire al meglio le proprie finanze, e tutto ciò che in alcuni frangenti della propria vita può sembrare un ostacolo insormontabile, ma che in realtà nasconde in sé una soluzione.

Oprah Winfrey ha definito Marie Forleo “una delle pensatrici più influenti della nuova generazione”, ed Elisabeth Gilbert – autrice di Mangia, prega, ama – in merito al libro afferma “questo libro cambierà la vita a molte persone”. Perché questa è una storia vera e appassionata che sprona a essere ottimisti, a non essere veloci nel giudicare i propri presunti fallimenti, perché spesso un flop può rappresentare un “reindirizzamento cosmico” che ci guida verso uno scopo migliore e più grande. “A tutto c'è una soluzione” per la scrittrice significa che puoi creare, trovare o inventare le risposte che ti servono per affrontare qualsiasi sfida. La Forleo illustra ai suoi lettori la “mappa per il successo duraturo” che permette di delineare con chiarezza i propri sogni, e scoprire che si deve andare alla ricerca del progresso anziché della perfezione, la quale rappresenta solo fonte di frustrazione.

Marie Forleo è una donna che viene dal basso, ha conosciuto la povertà e non sempre ha avuto una vita facile ma, grazie alla sua tenacia e passione per la vita, è riuscita a farsi strada nel mondo e raggiungere uno straordinario successo. Con solo un laptop e un sogno: scoprire cosa rende le persone veramente felici e soddisfatte. Interessata a una moltitudine di cose apparentemente distanti tra loro come la scrittura, il ballo, lo sport, dopo diversi tentativi falliti di lavoro in azienda Marie Forleo scopre di voler coltivare la sua insolita combinazione di interessi e competenze. Rinuncia al classico lavoro d'ufficio e si mantiene facendo i lavori più disparati mentre costruisce la sua attività imprenditoriale da zero, fino ad avere un pubblico che la segue da 195 diversi Stati, fino a raggiungere 1,25 milioni di follower sui social, più di 500.000 abbonati alla sua newsletter, e oltre 35.000 persone che seguono il suo corso online, la B-SCHOOL.

Il titolo del libro si ispira all'esempio della madre che Marie Forleo definisce “una donna con la tenacia di un bulldog”, una delle persone più intraprendenti che si possa mai incontrare. Una persona costantemente impegnata e che “aggiustava tutto da sola”, dalla sistemazione del tetto di casa alla riparazione di una radio a cui era particolarmente affezionata e che per Marie è stata da sempre l'inconfondibile eco di sirene che le permetteva di trovare sua madre ovunque lei fosse. Il suo motto era che nella vita niente è così complicato: puoi fare qualunque cosa ti venga in mente a patto di rimboccarsi le maniche, perché “a tutto c'è una soluzione”.

Questa frase e questa filosofia hanno messo radici nell'anima di Marie aiutandola a raggiungere tanti obiettivi e ad aiutare le persone a sbloccarsi, e iniziare a creare il lavoro e la vita dei loro sogni. “Non ci possono essere cambiamenti significativi nel mondo se prima non abbiamo il coraggio di cambiare noi stessi. E per cambiare noi stessi dobbiamo prima credere che possiamo.”