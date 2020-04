Cinquesensi primo in Italia con 2 libri al Gourmand World Cookbook Awards

Doppia vittoria per Cinquesensi editore al Gourmand World Cookbook Awards, premio che quest’anno ha coinvolto 225 paesi, fondato nel 1995 da Edouard Cointreau. Ogni anno vengono selezionati e premiati i migliori libri enogastronomici del mondo. Ispirata ai Giochi olimpici dai quali mutua lo spirito, ad oggi è l’unica competizione internazionale del settore. Ogni anno i premi vengono assegnati in una location importante per la gastronomia e la cerimonia è un’occasione per incontri con editori, autori, chef e giornalisti. Siamo in attesa di conoscere la nuova data della premiazione che è stata rimandata a causa della pandemia.

I due libri premiati

- La carbonara perfetta di Eleonora Cozzella

Presentato esattamente un anno fa in occasione del Carbonara Day che quest’anno si svolgerà in modalità virtuale, ripercorre la storia di una ricetta dalla storia misteriosa, come spiega Eleonora Cozzella. "Nel tempo questo piatto ha subito tantissime modifiche e rivisitazioni. La stessa origine è tuttora incerta sia per luogo sia per composizione. C’è addirittura chi ci metteva il prezzemolo, chi un soffritto, chi la panna”. Corredato da 33 ricette di altrettanti grandi cuochi.

- Camminare la terra dei formaggi di Alberto Marcomini

L’esperto di prodotti caseari e giornalista Alberto Marcomini ripercorre 35 anni di professione lungo le vie dei più grandi formaggi italiani. Un racconto autobiografico ch’è, insieme, un resoconto di viaggio alla scoperta dei più preziosi formaggi del nostro Paese.

Entrambi i libri appartengono alla collana Interferenze.