Coronavirus, i libri da leggere durante l'emergenza secondo Cortina Editore

Raffaello Cortina Editore propone anche la 'cultura' per far fronte al Covid-19

La casa editrice milanese Raffaello Cortina Editore, in questi giorni segnati dal dilagare della dichiarata pandemia di coronavirus, comunica ai propri lettori una novità. Una selezione di titoli scelti dal proprio catalogo con cui, dice rivolgendosi direttamente a loro, fronteggiare "questi giorni eccezionali".

Invita poi i lettori a mantenersi aggiornati sulle nuove notizie tenendo d'occhio il suo sito, e le sue pagine social su Facebook, Twitter e Instagram.

I libri scelti dall'editore

Il nemico invisibile Storia naturale del virus di Dorothy Crawford, definito una guida autorevole e accessibile anche al grande pubblico alla virologia. Minacce di "nemici invisibili" (virus, epidemie, pandemie) che spesso coesistono pacificamente con i nostri organismi ma che da un momento all'altro possono tramutarsi, divenendo letali per la vita umana.

Uccideresti l'uomo grasso? Il dilemma etico del male minore di David Edmonds, a proposito del noto dilemma etico del carrello. La scelta, dinanzi a una tragedia imminente, tra salvare la vita di cinque persone attraverso il sacrificio del singolo, "l'uomo grasso", ha impegnato a lungo i filosofi morali. Molti pensano sia sbagliato uccidere l'uomo grasso. Ma perché?

Non ci è difficile pensare alla situazione attuale italiana per l'emergenza coronavirus, in cui i medici a seguito del sovraffollamento delle terapie intensive, sono stati messi di fronte al dover "scegliere chi curare".

Disinformazione scientifica e democrazia La competenza dell'esperto e l'autonomia del cittadino di Mauro Dorato sul ricorso inevitabile a forme rappresentative di democrazia come conseguenza diretta della specializzazione del sapere. E di come, alla stregua, ci si affidi a una delega conoscitiva anche in ambito scientifico, per saperi tecnici che ai molti rimangono inaccessibili.

Tutto ciò raffrontato alla questione dell'autonomia del cittadino con cui tali 'deleghe' si trovano a fare i conti, può ben inserirsi nel panorama della guerra al coronavirus che vede scendere in campo su diversi fronti: specialisti, tuttologi e persino influencer.

Gli ultimi 4 titoli invece forniscono un'ottica più introspettiva, se così possiamo dire, all'impatto del coronavirus sulle persone.

Reinventa la tua vita di J. E. Young e J.S.Klosko, fa riferimento all'efficacia della terapia cognitiva per modificare schemi negativi di pensiero. Nel libro vengono descritti i modi più comuni in cui le persone nuocciono a se stesse e diversi suggerimenti di grande efficacia per realizzare cambiamenti significativi e durevoli sia nelle relazioni personali sia nell’ambito professionale.

Aver cura di sé di Luigina Mortari, sulla ricerca dell'arte di esistere, si focalizza sulla capacità di dare senso al tempo, indagando la propria interiorità per una vita autentica. Anche attraverso il confronto con il mondo esterno, confronto che, sottolineando la forte valenza etica e sociale dell'esistenza, proprio in questi giorni di isolamento può fornire un interessante spunto di riflessione al lettore in 'quarantena'.

Contro il sacrificio Al di là del fantasma sacrificale di Massimo Recalcati è un saggio sulle nuove forme di rituale antico: dal terrorismo jihadista all'economia finanziaria. "Ma quale sacrificio? E sacrificio di cosa? Che vuol dire sacrificare?" A rispondere a queste domande decisive è il filosofo Massimo Recalcati.

Il corpo accusa il colpo di Bessel Van Der Kolk, infine, è un libro in cui l'autore approfondisce le conseguenze del trauma, fornendo speranza e spiegazioni chiare a chiunque ne sia colpito. Sulla base di trent'anni di esperienza e pratica clinica, evidenzia che il terrore e l'isolamento, aspetti centrali del trauma, rimodellano radicalmente sia il corpo sia il cervello. Integrando i recenti progressi delle neuroscienze e degli studi sull'attaccamento, l'autore indica nuovi percorsi di ricerca per contrastare il senso di impotenza e invisibilità associato al trauma e facendo sì che adulti e bambini possano recuperare la padronanza del proprio corpo e della propria vita.