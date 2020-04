Coronavirus, Mindfulness per i più piccoli: il Superpotere che calma

Un percorso di consapevolezza in tappe: 4 meravigliose storie di Mindfulness, video e tracce audio basati su protocolli scientifici per bambini in età prescolare. Disponibile in libreria dal 7 maggio 2020.

Ansia, rabbia, tristezza, disorientamento causato dal repentino cambiamento delle abitudini quotidiane: ai tempi del coronavirus sono proprio i bambini i più fragili e disorientati. Sono infinite le sfaccettature emotive che devono imparare a riconoscere e a gestire nei rapporti interpersonali più importanti. Il rischio è che la riposta al sovraccarico emotivo possa essere troppo impulsiva, trasformandosi in iperattività o senso di inadeguatezza.

Per educare i più piccoli a coltivare calma e attenzione, Quid+ (www.quid-plus.com), la linea editoriale dedicata ai bambini nella fascia d’età da 0 a 7 anni firmata da Gribaudo, parte del Gruppo Feltrinelli, ha realizzato il libro Il Superpotere della Mindfulness, un volume unico nel suo genere, nato dalla collaborazione con l’Istituto Italiano per la Mindfulness e con la consulenza di Stefania Rotondo, psicologa-psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale.

“Rabbia, ansia e iperattività riguardano sempre più spesso anche i più piccoli, che si trovano a dover affrontare emozioni da grandi senza essere preparati a riconoscerle e a gestirle”, spiega Barbara Franco, ideatrice della linea editoriale Quid+. “Questa collana offre importanti strumenti per aiutare bambini e genitori a ritrovare la calma fisica e mentale e a ritagliarsi un po’ di tempo insieme per ritrovare se stessi”.

Il libro accompagna il piccolo in un percorso di consapevolezza strutturato in tappe: quattro meravigliose storie di Mindfulness, video e tracce audio basati su protocolli scientifici studiati per l’età prescolare. I giochi e le attività permettono, inoltre, al bambino di scoprire che nessuna emozione, anche se difficile da gestire, va nascosta e contrastata, ma, anzi, tutte vanno accettate e comprese. Le illustrazioni sono a cura di Sara Benecino.

“Parlare di emozioni non è facile, specialmente per i più piccoli”, spiega Stefania Rotondo, Psicologa-e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale. “In questo libro ci siamo avvicinati a questi temi con la narrazione, che da sempre cattura e coinvolge i bambini, puntando su immagini di forte impatto e raccontando episodi che facilmente i più piccoli si sono trovati a vivere”.

È possibile acquistare tutti i prodotti della linea Quid+ nelle migliori librerie, negli store delle principali catene della GDO, e attraverso i canali on-line, su Amazon, Ibs e su LaFeltrinelli.it.