Crimini esplosivi che raccontano la storia umana: il libro di Danilo Coppe

"Lavorando a questo testo sono stato vittima della serendipità. Sono giunto a fare diverse riflessioni che potranno permettere di riscrivere tante storie: eroismi che non lo sono stati, inesattezze storiche, innocenti colpevolizzati e colpevoli impuniti, se non solo dalla giustizia terrena, almeno da quella storica."

Crimini Esplosivi, di Danilo Coppe: in libreria per Mursia editore

Gli esplosivi vengono usati per scavare gallerie, per estrarre minerali, combustibili fossili o materie prime per fare il cemento necessario per costruire edifici robusti, dighe e viadotti. In altri casi vengono utilizzati per scopi criminali: i cosiddetti "bombaroli" fanno ricorso a esplosivi per vandalismo, eccitazione, rivincita, ideologia e a nome di organizzazioni criminali.

Danilo Coppe, che ha curato tra le altre cose l’abbattimento controllato delle campate più alte del Ponte Morandi di Genova e ha svolto l’ultima perizia sulla Strage di Bologna, analizza e descrive gli usi criminali degli esplosivi nei più importanti attentati e crimini della storia umana dai Conquistadores ai giorni nostri, partendo dallo studio di molti documenti ancora inediti.

Un punto di vista tecnico e quindi apolitico, per dare nuova luce a questioni irrisolte anche nella vicenda, tutta italiana, del secolo scorso, e per dare una spiegazione a tanti eventi che hanno funestato la nostra civiltà con una chiave di lettura più comprensibile a tutti.

Danilo Coppe

(Milano, 1963) vive a Parma. Geominerario esplosivista, è esperto di blasting engineering con oltre 700 interventi di esplosivistica civile e fondatore e progettista della SIAG srl di Parma, azienda italiana leader nelle demolizioni con esplosivi. È inoltre fondatore e presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivistiche, docente al master di Analisi chimiche forensi per l’Università di Bologna, docente e consulente per molti reparti istituzionali nel campo dell’esplosivistica e della blast investigation.