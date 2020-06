Libri: la top five dei più venduti da Feltrinelli, Mondadori, Amazon e Ibs

Editoria, la top five della classifica Feltrinelli

Il regista Ferzan Ozpetek conquista la classifica dei libri più venduti negli store Feltrinelli con “Come un respiro”, la storia di Sergio e Giovanna alla quale cambia la vita dopo l’incontro con una sconosciuta che una domenica mattina bussa alla loro porta. Seconda posizione per “Una lettera per Sara” di Maurizio De Giovanni. Gradino più basso del podio occupato da “A proposito di niente”, panoramica satirica e irresistibile di Woody Allen sulle donne della sua vita. Quarto posto per “Ballata dell'usignolo e del serpente”, ennesimo capitolo della saga di Suzanne Collins diventato anche un cult cinematografico. Quinta posizione occupata da “Momenti trascurabili”, terzo capitolo della saga di Francesco Piccolo diventata anche uno spettacolo teatrale portato in giro nei teatri dallo stesso Piccolo con PIF e anche un film per la regia di Daniele Luchetti.

Passando agli ebook Feltrinelli, al primo posto troviamo nuovamente “Sirt. La dieta del gene magro”, il metodo rivoluzionario per perdere peso, restare in forma e vivere in salute di Aidan Goggins e Matten Glen. Un posto sul podio anche per “Oriente e Occidente” di Federico Rampini. Al terzo posto troviamo ancora “Come un respiro” di Ferzan Ozpetek. Alle porte del podio “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio, ormai maestro del thriller all’italiana. Quinta posizione occupata da “Una mamma lo sa” di Elena Santarelli, struggente racconto della malattia combattuta e vinta dal figlio dell’ex soubrette.

Classifica Mondadori: al top il libro "Guida alla cellulite"

È il romanzo “Guida cinica alla cellulite” di Cristina Fogazzi a trovarsi in cima alla classifica dei libri più venduti negli store della Mondadori, libro che tende a sfatare i miti riguardanti la cellulite. Seconda posizione per “Per caso (tanto il caso non esiste)” secondo romanzo di Paolo Stella, ispirato ancora una volta alla sua vera storia, a quel difetto genetico che, diagnosticato in giovanissima età, gli regalò l'incontro con un bambino davvero speciale. Terzo posto per “Ballata dell'usignolo e del serpente”, quarto capitolo della saga Hunger Games firmata da Suzanne Collins. Di nuovo Paolo Stella in quarta posizione, stavolta con il romanzo d’esordio “Meet me alla boa”. La trasmissione della saga cinematografica di Harry Potter durante il lockdown rilancia in libreria anche i romanzi dalla quale è tratta, al quinto posto infatti questa settimana troviamo “Harry Potter e il calice di fuoco. 4” di J. K. Rowling.

In cima alla classifica degli ebook più venduti negli store Mondadori, invece, troviamo “L'angelo di Monaco” di Fabiano Massimi, storia di una giovane ventiduenne trovata morta negli appartamenti del Fuhrer. Seconda posizione per “Trent'anni... e li dimostro” di Amabile Giusti che torna a raccontare delle disavventure amorose del suo personaggio Carlotta. Gradino più basso del podio per “Il piccolo negozio dei desideri” di Nicola May, storia di Rosa Larkin e la sua ossessione di essere perseguitata dalla sfortuna. Quarta posizione occupata da “Gente del Sud. Storia di una famiglia” saga familiare sullo sfondo della Puglia raccontata da Raffaello Mastrolonardo. Quinto posto per “Appuntamento in terrazzo” di Felicia Kingsley, storia di un amore nato durante la quarantena tra due ragazzi bloccati in due situazioni molto complicate.

Editoria, classifica Amazon: domina la narrativa per bambini

È la narrativa per bambini a dominare la classifica dei libri più venduti su Amazon, al primo posto infatti troviamo l’ultimo libro della saga fantascientifica “Timeport” di Stef & Phere dal titolo “Rinascita” che documenta i tentativi di tornare a casa da parte di due ragazzi incappati in un’avventura che li ha portati a spasso nel tempo. Secondo posto per “Le storie del mistero”, romanzo di Lyon Gamer che parla di una oscura organizzazione che sta architettando qualcosa all'interno dei suoi laboratori, toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire cosa. Di nuovo Stef & Phere sul gradino più basso del podio, nuovamente con un libro della collana “Timeport”, stavolta il titolo è “L’occhio del tempo". Dai video di YouTube al cinema fino ai primi posti delle classifiche in libreria, pare che non ci siano limiti per la coppia Me Contro Te che esce in libreria con il libro interattivo sempre dedicato ai più piccoli “Sfida il Signor S con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te”. Quinto posto ancora dedicato ai piccolissimi con “Vado in prima. Attività, giochi, pregrafismi, lettere e numeri” di Roberta Fanti.

Il target di riferimento si alza notevolmente di età passando alla classifica degli Ebook più venduti sempre su Amazon. In prima posizione infatti spicca il piccolo capolavoro di John Edward Williams “Stoner”, racconto avvincente della vita piatta di William Stoner. Si tinge di giallo il secondo posto con “Non smettere di cercare” di D. S. Butler, storia della sergente Karen Hart costretta ad indagare sulla scomparsa di due bambine. Gradino più basso del podio per “La ragazza della neve”, bestseller di Pam Jenoff, che racconta la storia di una ragazza cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è rimasta incinta dopo una notte passata con un soldato nazista. Spazio alla didattica al quarto posto con “Dizionario delle collocazioni: Le combinazioni delle parole in italiano” di Paola Tiberii, con una scelta di circa 200mila collocazioni, o combinazioni di parole, il Dizionario delle collocazioni permette di trovare le espressioni giuste per comunicare in un italiano accurato, elegante e incisivo. Si prosegue con la cultura al quinto posto dove troviamo Alberto Angela con “I Bronzi di Riace: L'avventura di due eroi restituiti dal mare”.

Editoria, la classifica Ibs: in cima il libro di Matteo Renzi

Con “La mossa del cavallo” è l’ex premier Matteo Renzi a guidare la classifica dei libri più venduti su IBS, manifesto delle nuove avventure del leader di Italia Viva. Seconda posizione occupata da “Echi in tempesta. L'Attraversaspecchi.” Gradino più basso del podio per “Come un respiro” di Ferzan Ozpetek. Quarta posizione per “Ballata dell'usignolo e del serpente” di Suzanne Collins. Quinto posto per “Un' estate con la strega dell'Ovest” il romanzo d’esordio di Kaho Nashiki sulla magia della natura che ha conquistato e commosso milioni di lettori giapponesi.

Restando nello store IBS al primo posto troviamo “Tornare in forma. 4 settimane dimagranti per ritrovare il benessere dopo il lockdown”, consigli utili da parte di Rosanna Lambertucci. Seconda posizione per “Finché il caffè è caldo” di Toshikazu Kawaguchi, oltre un milione di copie vendute nel mondo. Gradino più basso del podio che si tinge di giallo all’italiana con “Una lettera per Sara” di Maurizio De Giovanni. Restando sempre in Italia e sempre sullo stesso genere, al quarto posto troviamo “Il giallo di Villa Nebbia” di Roberto Carboni. In quinta posizione infine ritroviamo “Come un respiro” di Ferzan Ozpetek.