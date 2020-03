Festa del Papà, le idee di Mondadori per la lettura dei papà

Mondadori festeggia la Festa del Papà 2020 con idee di lettura ad hoc

Nonostante il grave momento di emergenza che l'Italia come il resto del mondo sta attraversando, anche quest'anno è giunta la ricorrenza che il 19 marzo, nel giorno di S. Giuseppe, festeggia i papà, la paternità e il loro ruolo sociale. Svariati i modi con cui di anno in anno si festeggiano i papà d'Italia, spaziando da regali ecologici realizzati manualmente dai più piccoli, a regali a tema comprati per l'occasione per strappare un sorriso al proprio 'babbo', ai dolci tipici come le Zeppole di San Giuseppe napoletane, la Raviola emiliana e le Sfingi di San Giuseppe siciliane. Anche la casa editrice Mondadori rinnova così, puntuale come sempre, il suo appuntamento con la Festa del Papà, proponendo una lettura diversa per ogni papà, storie divertenti ed emozionanti ognuna delle quali scelta appositamente per una tipologia di papà.

I libri proposti dalla casa editrice

- L'ultimo di Wilbur Smith, Il fuoco della Vendetta, per il papà avventuriero.

Wilbur Smith ha 87 anni, ma ancora tanta voglia di scrivere e lasciare incollati i lettori alle pagine dei suoi romanzi d'avventura. Il suo ultimo capolavoro, in collaborazione con Tom Harper, si chiama Il fuoco della vendetta ed è ambientato in una misteriosa India del 1754. Due fratelli inseparabili subiscono la tragica perdita dei genitori ed iniziano ad allontanarsi. Quando, tempo dopo, si reinconteranno, si renderanno conto che dovranno necessariamente ritrovare la loro antica complicità.

- L'autobiografia di Van Basten, Fragile - La mia storia, per il papà milanista.

Il tuo papà è uno sfegatato rossonero? Quest'anno hai già il regalo a portata di mano! Il mitologico Marco Van Basten, attaccante del Milan e della nazionale olandese negli anni '80-'90, ha appena pubblicato la sua autobiografia, una storia Fragile che è già stata molto apprezzata dalla critica e dai fan. Il racconto appassionante di una delle indiscusse icone dei diavoli milanesi.

- L'ultima indagine di Lucarelli, L'inverno più nero. Un'indagine del commissario De Luca, per una lettura noir.

Il commissario De Luca, amatissimo personaggio di Carlo Lucarelli, torna in scena con un'indagine che terrà incollato tuo papà alle pagine del libro. Ambientato nella Bologna ferita dai bombardamenti del 1944, L'inverno più nero si apre con il ritrovamento di tre cadaveri: il commissario dovrà indagare su tre efferati delitti differenti, stretto dalla morsa di interessi economici e politici.

- Il nuovo thriller di Connelly, La fiamma nel buio, per il papà amante del giallo.

L'amatissimo autore thriller Michael Connelly è tornato con un nuovo caso, perfetto per il papà curioso, amante del giallo internazionale. Il protagonista è nuovamente Harry Bosch, detective arguto, che affronta questa volta un cold case, un delitto irrisolto da ben vent'anni. In collaborazione con il fidato poliziotto Renée Ballard, Bosch cercherà di svelare un mistero rimasto sepolto per molto, troppo tempo. E di smascherare bugiardi rimasti impuniti.

- L'ordine del tempo di Rovelli, per il papà aspirante scienziato.

Dall'autore di Sette brevi lezioni di Fisica, successo internazionale, un nuovo libro per gli amanti e gli incuriositi dalla scienza. Carlo Rovelli parla dei misteri della fisica a chiunque, trasmettendo con maestria concetti semplici e complessi. L'elemento collante del nuovo libro? Il tempo, un mistero di cui ciascuno ha esperienza in ogni istante.