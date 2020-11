Jaca Book lancia il nuovo sito: online oltre 160 e-book tra novità e classici

Jaca Book, la storica casa editrice milanese, ha appena lanciato il suo sito di e-book: www.jacabook.org. Online già più di 160 titoli, tra novità e grandi classici difficilmente reperibili in versione cartacea.

Si parte con filosofia, scienze umane, ecologia, storia, antropologia, attualità internazionale, religioni, musica, narrativa, poesia... ma l’idea è di estendere questa offerta anche agli illustrati d'arte e ai libri per bambini.

Dal Nobel per la letteratura Wole Soyinka a I precursori della decrescita, collana diretta da Serge Latouche, da Psyché, collana con autori che interrogano i fondamenti della psiche in relazione ad altri ambiti disciplinari come Paul Ricoeur, ai Dizionari di Mircea Eliade, un'operazione che dà inoltre la possibilità di rileggere i classici Jaca Book non più disponibili in versione cartacea.

www.jacabook.org è il sito interamente dedicato alla versione ebook del catalogo Jaca Book, costante aggiornamento con offerte, promozioni e la possibilità di acquistare in anteprima alcune novità di saggistica. I titoli sono inoltre disponibili su Amazon, IBS, Kobo, Google, Apple e i principali store online.