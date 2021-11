L'amore è per sfigati, un libro sul coraggio di essere sé stessi

L’amore è per sfigati è un romanzo intenso, intelligente, che arriva al cuore. Un libro sulla paura di amare e sul coraggio di essere se stessi

Oltre le regole e le convenzioni sociali, perché nessuno dovrebbe aver paura di amare. L’amore, che idiozia. Innamorarsi è come precipitare in un tombino aperto, e trovarsi circondati da conseguenze appiccicose e dolorose.

Ecco perché Phoebe guarda sempre con grande attenzione dove mette i piedi. Lei non odia l’amore a prescindere, ma ha ferite troppo profonde perché possa accettare che qualcuno le si avvicini ancora. E poi innamorarsi rende decerebrati, non porta mai a un lieto fine, questo lo sa. Il problema è che ovunque si volti, è circondata da coppiette ormonate. Perfino i gatti della sua madrina non fanno eccezione.

Nel tentativo di prendere le distanze dai continui accoppiamenti che la perseguitano, da un’amica che pensa solo al sesso e da una matrigna tutta cupcake e fidanzati, Phoebe inizia a lavorare in un charity shop. È qui che, inaspettatamente, la sua vita cambia. Incontra Alex, il ragazzo con la sindrome di Down che sta alla cassa e ha sempre la battuta pronta, Bill e Melanie, vecchissimi ma che si amano come il primo giorno. Ed Emma.

Inglese fino al midollo, occhi più intensi che ci siano. Emma è in gamba, spigliata, sostiene la ricerca sul cancro e vuole cambiare il mondo. E all’improvviso per Phoebe c’è un prima e un dopo i tombini. Ma il passato che l’ha ferita continua a farla andare indietro e mai avanti. Fino a che indietreggiare non è più possibile, perché dietro c’è il vuoto. A quel punto Phoebe deve solo scegliere.

Autore: Wibke Brueggeman

Traduttore: Samuela Serri

Editore: De Agostini

Pagine della versione a stampa: 398

EAN: 9788851197438