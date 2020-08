“La manutenzione puntuale del cuore”, testi ed editoriali di Maurizio de Caro

Maurizio de Caro, architetto, ha scritto più di mille editoriali e saggi, pubblicati su Affari Italiani, Corriere della Sera, La Stampa, il Riformista e molti altri quotidiani, riviste (Domus, Luce, Risk etc.) , settimanali, ma anche cataloghi di mostre d’arte contemporanea e di architettura, raccolte, interviste video, opere musicali, raccolte di poesie.

Ha pubblicato oltre venti titoli di architettura, critica dell’architettura ed estetica per Carte Segrete, Lindau, Fabbri Editore, Electa, Edizioni Clup, Di Baio editore, il Clavicembalo.

La produzione completa si avvicina alle diecimila pagine scritte e pubblicate, e un migliaio inedite, un corpus enciclopedico che attraversa alcuni decenni di incessante attività intellettuale tra arte, musica, architettura, letteratura, critica estetica e indagine antropologica e sociale.

Un ruolo importante assume l’indagine politica degli argomenti di maggiore attualità, riletti alla luce di una spiccata ironia e profondità analitica e sociologica.

La presente raccolta di testi non ha nessuna volontà di catalogazione o archiviazione scientifica, ma si limita ad illustrare diverse forme di scrittura dell’autore, nella discontinuità degli argomenti e in periodi storici diversi (dal 2010 ad oggi), pescando nell’immensa produzione, significativi esempi della complessa attività letteraria.

Dall’editoriale, al saggio breve o addirittura brevissimo, dalla relazione tecnica all’intervista che diventa lezione, da un discorso pubblico ad una conferenza stampa, non esiste un territorio espressivo che l’autore non abbia attraversato e con grande controllo del mezzo espressivo.

“La manutenzione puntuale del cuore” è anche un modo per cercare di avvicinarsi alla ricerca teorica dell’autore che spesso sfugge ad una scientifica analisi tradizionale, sia per la ricchezza sperimentale del linguaggio che per le spericolate citazioni, giochi di parole, calembour, che nulla cedono all’impianto formale.

Un capitolo a parte sono gli editoriali pubblicati su Affari italiani, nella rubrica/blog: Il buono, il brutto e il cattivo, negli ultimi anni, sono saggi compressi di una o due cartelle, che rappresentano il riassunto di scritture più articolate che consentono, in poche righe, di entrare nel merito degli argomenti, spesso in modalità esaustiva.

Questa non è una lettura semplice, ma sicuramente molti troveranno stimolazioni variegate, e un modo intelligente per uscire dalla banalità delle consuetudini culturali dilaganti

Il titolo della raccolta di testi, fa riferimento agli effetti terapeutici della pratica quotidiana della scrittura, ed è anche un consiglio appassionato a tutti gli amanti della ricerca letteraria e critica.

"La manutenzione puntuale del Cuore", di Maurizio De Caro

Presentazione Lucrezia De Domizio Durini

Pagine 392

Casa Editrice Il Clavicembalo, 2020