Letteratura: Jack Kerouac, gli eredi mettono all’asta 30 lotti dello scrittore

Letteratura: Jack Kerouac, all'asta 30 lotti dello scrittore beat

Gli eredi di Jack Kerouac (1922-1969) mettono all'asta 30 lotti, che vanno da leggendari libri e documenti di proprietà personale dello scrittore simbolo della Beat Generation alle opere d'arte realizzate dall'autore di On the road. I cimeli e gli oggetti saranno offerti in una vendita online oggi, mercoledì 19 agosto, da University Archives, casa d'aste specializzata in manoscritti e libri rari che ha sede a Westport, nel Connecticut (Usa).

Jack Kerouac: le opere e gli oggetti all'asta

Sarà proposto (con una stima di partenza di 5.000 dollari) un disegno originale a matita di Kerouac intitolato "The Vision of Dipankara", raffigurante una delle storie semi-mitiche fondamentali del buddismo. Kerouac aggiunse poi macchie di pittura ad olio e firmò l'opera astratta "Jean-Louis Kerouac". Con una stima di 4.000 dollari sarà proposta la copia letta personalmente da Kerouac del classico testo di Alan W. Watts "The Way of Zen", che reca, oltre alla sua firma autografa anche un suo haiku, forse inedito: "1961 / Autunno - vecchie rivalità / sono peggiori, vecchie / Le amicizie sono più profonde / JK". In asta anche la fotocamera Leica che Kerouac usò tra il 1947 e 1951 e un assegno firmato e intestato alla City Lights Books di San Francisco, la mitica libreria del poeta Lawrence Ferlinghetti, il fulcro del movimento Beatnik in California.