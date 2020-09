Libri, il nuovo capitolo di Twilight e Ken Follet si contendono il podio

Editoria: 'Midnight Sun' in testa alla classifica Mondadori, subito dopo Ken Follet. La top 5

È il nuovo capitolo della amatissima saga di Twilight “Midnight Sun” a conquistare il podio della classifica dei libri più venduti negli store Mondadori. Il romanzo con cui Stephenie Meyer, a distanza di dieci anni, ci rispedisce nuovamente nel mondo dei vampiri Cullen, e della storia d'amore tra Bella e Edward, stavolta raccontata attraverso gli occhi (e le parole) del vampiro. Seconda posizione per “Fu sera e fu mattina”, attesissimo prequel de “I pilastri della terra”, del re degli action book Ken Follet, che negli store Mondadori è invece in cima alla classifica degli ebook più venduti. Nuova entrata sul gradino più basso del podio, “Katy per sempre”, esordio letterario per il cantante dei Pooh Roby Facchinetti, storia di una ragazza che riesce ad affrontare le difficoltà della vita con il sostegno delle canzoni dei Pooh. Anche la quarta posizione presenta una novità, è “Un po' più dolce. Viaggio nella mia pasticceria” libro di ricette del pasticcere e personaggio televisivo Damiano Carrara, un dolce percorso tra crostate moderne, torte stratificate e monoporzioni. Quinto posto occupato da “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin, storia di Violette, romantica curatrice di un piccolo cimitero della Borgogna.



Editoria, per le classifiche IBS il più venduto è il nuovo libro di Ken Follet

Torna Ken Follet al primo posto della classifica IBS con il suo “Fu sera e fu mattina”, prequel de “I pilastri della terra”. Al secondo posto “Troppo freddo per Settembre” di Maurizio De Giovanni, storia dell’indomabile personaggio femminile di Gelsomina Settembre, detta Mina. Terza posizione per "È stata sfiga a prima vista. Piccole idee per combatterla e conquistare la vita che vuoi” di Federica Micoli, piccola e divertente guida su come riconoscere e tenersi stretto ogni sprazzo di felicità. Scende al quarto posto “Della gentilezza e del coraggio - Breviario di politica e altre cose” di Gianrico Carofiglio, che con la sua scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole – o meglio suggerimenti – per una nuova pratica della convivenza civile. Quinta posizione occupata da “Helgoland” di Carlo Rovelli, il romanzo che, partendo da questa isola nel Mare del Nord, racconta la più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica; ipotizzata nel giugno del 1925 dal ventitreenne Werner Heisenberg.

Ma è “M. L'uomo della provvidenza” di Antonio Scurati, che fa seguito a “M. Il figlio del secolo”, ricostruzione storica romanzata dell’epopea fascista in Italia, a conquistare la vetta della classifica degli ebook più venduti sulla piattaforma IBS, seguito dalla “Guida Bonus 110%. La guida completa”, manuale per approfondire l’argomento del nuovo superbonus del 110% sui lavori in edilizia, al secondo posto.

'Midnight Sun' in cima alla classifica anche su Amazon. Ken Follet scende al terzo posto

Anche la prima posizione della classifica dei libri più venduti su Amazon è occupata da “Midnight Sun”, di Stephenie Meyer. In seconda posizione il manuale “Quesiti a risposta aperta su Metodologie e tecnologie didattiche: Per le Prove scritte del concorso nelle Scuole Secondarie”. Perde la vetta e si ritrova sul gradino più basso del podio il re dei romanzi d’avventura Ken Follet, con “Fu sera e fu mattina”. Nuova entrata al quarto posto, si tratta di “M. L'uomo della provvidenza” di Antonio Scurati, che fa seguito a “M. Il figlio del secolo”, ricostruzione storica romanzata dell’epopea fascista in Italia. In quinta posizione il manuale “Il nuovo Devoto-Oli junior". A guidare la classifica degli ebook più venduti su Amazon invece è il giallo “Peggio per chi resta” di Valeria Corciolani, romanzo che rappresenta la quinta puntata della saga che vede protagonisti i due investigatori Jules e Alma, stavolta impegnati a risolvere un caso proprio mentre si trovano in vacanza in Valle D’Aosta. Seguito da un classico della letteratura moderna come “Guida galattica per gli autostoppisti – Il ciclo completo” di Douglas Adams in seconda posizione.