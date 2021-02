Libri online e sui social, ecco il corso per imparare a promuoverli e venderli

Il 64% dei lettori si informa su social network e siti web prima di acquistare dei libri, ecco perché “avere una presenza online capace di raccontare bene se stessi e i propri libri è sempre più importante per l’editore, soprattutto per gli editori medi e piccoli” sostiene Paola di Giampaolo, consulente Aie per la formazione.

A esempio porta il caso Vita e Pensiero, la casa editrice che con un gran lavoro di strategia multicanale che ha coinvolto sito web, newsletter, social, attività promozionali, nel 2020 ha aumentato del 200% le vendite di libri sul proprio sito, “compensando le perdite nelle librerie fisiche con l'aumento dell'e-commerce e raggiungendo un +8% di fatturato su tutti i canali”.

“Google” aggiunge Davide Giansoldati “continua a essere il primo canale di informazione percorso dagli utenti alla ricerca di un libro” e sui primi 3 risultati della ricerca si concentra il 95% del traffico. Ecco perché “con gli strumenti della SEO e del content marketing è possibile è migliorare il posizionamento del proprio sito. Durante il corso quello che farò sarà proprio evidenziare i fattori chiave che, una volta sistemati, daranno nuovo slancio al sito e aiuteranno l’editore a posizionarsi meglio nella pagina dei risultati». Ma non è tutto: per essere competitivi con i grandi player online, le case editrici devono avere siti web a norma in tema di trattamento dei dati degli utenti, Gdpr, analisi, e conservazione delle informazioni.

Per trattare questi e altri temi strategici, l’Associazione Italiana Editori propone un ciclo di tre appuntamenti per imparare a promuovere in modo efficace i propri libri online, ottimizzando la propria strategia di comunicazione e aumentando le vendite.

Il progetto ha la direzione scientifica di Paola di Giampaolo che condurrà i corsi insieme a Giansoldati. Il primo si terrà lunedì 15 e mercoledì 17 febbraio dalle 10 alle 13. Il 1 marzo e il 12 aprile, invece, avranno luogo, sempre online, i due appuntamenti dedicati all'analisi dei datie alla creazione di campagne pubblicitarie Facebook e Instagram.