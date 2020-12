Libri sotto casa, il libraio indipendente che consegna più veloce di Amazon

Luca Ambrogio Santini è un libraio molto famoso nel suo quartiere, in tutta Milano e, da qualche giorno, anche oltremanica, grazie all’articolo che gli ha dedicato il quotidiano britannico The Guardian. La sua particolarità: non avere una libreria. O meglio, non averla più, eppure continuare a consegnare libri a domicilio, spostandosi per il capoluogo lombardo in bicicletta.

Nel suo quartiere conoscono tutti lui e la sua storia: Santini ha portato avanti con passione la libreria Mahler per 20 anni fino a che, dopo la crisi del 2008, è stato costretto a chiudere nel 2013. Ma da lì non si è arreso e ha riversato la stessa passione nella vendita di libri a domicilio. Ad Angela Giuffrida, che l’ha intervistato per il Guardian, Santini ha spiegato che l’idea gli è venuta quando ha scoperto di poter chiedere una licenza come venditore ambulante. È così diventato il primo libraio in Italia con questa licenza a fare solo consegne a domicilio, lanciando una sfida ai grandi colossi delle vendite online, Amazon in primis.

Luca Ambrogio Santini in una foto del 2012 davanti alla sua libreria



Con la sua attività, Libri Sotto Casa, Santini partecipava a fiere del libro e altri eventi, ma con le restrizioni da coronavirus ha visto un incremento delle richieste, grazie al maggior tempo che le persone passano in casa e possono dedicare alla lettura. Ma anche grazie al rapporto speciale, diretto e umano che Santini riesce a instaurare con i propri clienti, aspetto in cui Amazon e gli altri rivenditori online non possono proprio competere.

Le persone interessate, spiega il Guardian, possono ordinare libri contattando Santini su WhatsApp o tramite la sua pagina Facebook, la cui biografia recita così: "Sono un libraio itinerante a pedali, LibriSottoCasa è nel sud di Milano. librisottocasa@outlook.it".