Luca Ward, audiolibro per dar voce a storie di pazienti con tumore del polmone

Dalla forza delle immagini al potere della voce: la web serie In famiglia all’improvviso, che racconta l’impatto del tumore del polmone sulla vita familiare, rinnova la sua narrazione diventando un audiolibro con una delle voci italiane più conosciute e apprezzate: l’attore e doppiatore Luca Ward.

Il podcast invece riporta le testimonianze di Paoletta, Daniela, Giuseppe e Stefano: la voce si fa quindi essenza del vissuto dei pazienti e strumento di approfondimento, insieme alle informazioni sulla malattia e sui diritti dei pazienti e le storie vere raccolte con il contributo delle Associazioni pazienti. A questo link trovate i dettagli e potete ascoltare audiolibro e podcast: https://www.infamigliaallimprovviso.it/laudiolibro-e-il-podcast/

Sono questi gli strumenti della ‘voice revolution’ della campagna d’informazione In famiglia all’improvviso. Combattiamo insieme il tumore del polmone, promossa da MSD Italia con il patrocinio di Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e WALCE – Women Against Lung Cancer In Europe onlus, disponibili da oggi sul sito www.infamigliaallimprovviso.it.

La Campagna, con la sua nuova narrativa, si concentra soprattutto sull’esperienza e l’impatto della malattia nella vita quotidiana, consapevole dell’importanza della corretta informazione per accompagnare pazienti e familiari lungo tutto il percorso di cura. Vivere con una diagnosi di tumore del polmone ha, infatti, un impatto sigificativo non solo sulla vita del paziente, ma coinvolge profondamente anche tutto il nucleo familiare e i caregiver. Oggi il grande progetto multimediale, dopo il successo dell’omonima web fiction, pluripremiata in festival nazionali e internazionali, si apre ai nuovi formati audio digitali che stanno riscontrando una popolarità crescente, per informare e sensibilizzare sempre più persone su un tema così delicato e complesso, superando stigma e tabù.

Nell’audiolibro in 10 puntate ritroviamo l’aspirante regista Fernardo, l’imprenditore Carlo con la sua famiglia e tutti gli altri personaggi della web serie “In famiglia all’improvviso”, scritta e diretta da Christian Marazziti. La voce narrante di Luca Ward, con il suo inconfondibile timbro, introduce i dialoghi e le diverse situazioni, guidandoci nella scoperta di nuovi punti di vista sul racconto.

«Il progetto dell’audiolibro di In famiglia all’improvviso mi ha coinvolto subito, soprattutto per la storia che ho avuto l’opportunità di raccontare: le vicende di Carlo e della sua famiglia, sconvolta dalla comparsa di un tumore al polmone, una difficile battaglia da combattere e una realtà estremamente complessa da affrontare – afferma Luca Ward –. Un evento doloroso che ci fa comprendere quanto sia davvero importante unirsi e riscoprire i legami reciproci per combattere insieme questa malattia. La sfida maggiore è stata per me quella di raccontare un tema ostico, mantenendomi sempre al confine tra dramma e commedia per rappresentare questo argomento in tutta la sua complessità, ma al tempo stesso trasmettere tutte le possibili sfumature che caratterizzano i rapporti famigliari»