Mirco Maggi, The Three Sisters: nuovo libro per chi ama il mistery new-gotico

Mi piacciono i libri di Mirco Maggi, mi catturano. E spesso mi chiedo se quello che ho appena letto sia davvero solo frutto della sua fantasia, o se si tratta di qualcosa che è accaduto per davvero. Mi succede ogni volta.



Mirco è un collega e un amico, ci conosciamo da anni, è un collaboratore di Affaritaliani.it e insieme abbiamo combattuto guerre di inchiostro, perché entrambi facciamo questo mestiere non per soldi, non per guadagno, non per tornaconto economico ma perché abbiamo il fuoco sacro del giornalismo che, nonostante nessuno di noi due sia più giovanissimo, arde ancora come il primo giorno in cui abbiamo scritto il nostro primo articolo.



The Three Sisters è un libro da leggere, punto. Non ho altre raccomandazioni da fare. Tratta un argomento scomodo, spinoso; una vergogna del nostro vivere: il maltrattamento in generale delle donne, sotto ogni forma. Ma in questo racconto l’argomento diventa addirittura secondario, perché emerge un contesto irreale dove tre donne inquietanti stravolgono il nostro modo di pensare, e ci fanno vedere le cose da un altro punto di vista.