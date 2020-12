Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione: il libro di Alex Green

Un libro fatto da pagine bianche che arriva in cima alla vendite su Amazon. È la strana storia di un best seller fuori dal comune che si è fatto strada. Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione, il volume di Alex Green (nome d’arte dietro al quale non si sa chi si nasconda), infatti, è il più venduto nella sezione Scienze politiche. Il volume di 110 pagine, al prezzo di 6,99 euro uscito nel febbraio del 2019, contiene per lo più pagine ancora da scrivere.

”Questo libro - spiega l’autore in una nota condita da una buona dose d'ironia - è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti".