Persia da scoprire, un viaggio virtuale accompagnati dal'attore Babak Karimi

Venerdì 26 febbraio ore 18 si parte: Francesco Brioschi Editore ha organizzato, in collaborazione con Libreria Cremasca, un viaggio virtuale alla scoperta della Persia letteraria. Sulla pagina Facebook dell'editore e sul canale YouTube, la giornalista Tiziana Buccico e l’attore iraniano candidato al Golden Globe Babak Karimi animeranno un dibattito moderato da Matteo Facchi, libraio della Libreria cremasca.

Barak Karimi

Nato a Praga nel 1960 da genitori iraniani. Debutta sul grande schermo all'età di 10 anni, recitando in quello che è considerato il primo film neorealista iraniano, Doroshkechi. Nel 2011 è stato chiamato in patria dall'amico Asghar Farhadi che lo voleva come attore per il suo film Una separazione, un'interpretazione che gli ha valso la vittoria dell'Orso d'argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2011, il Golden Globe e l’Oscar come miglior film straniero nel 2012. Ha recitato nell’ultimo film con Sofia Loren La vita davanti a sé candidato ai Golden Globe come Migliore Film straniero.

Tiziana Buccico

Classe 1969, dal 2009 sino al 2017, è stata in Iran occupandosi a tempo pieno della Scuola Italiana Pietro della Valle di Teheran, come vicepresidente. Da allora la passione per i viaggi e le culture diverse è cresciuta e si è anche trasformata in una collaborazione con la Treccani sul tema Via della Seta. È social media manager dell’Istituto Garuzzo per le Arti Visive e collaboratrice del giornale online Moondo.