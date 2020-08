Libri & Editori

Lunedì, 24 agosto 2020 - 16:11:00 Pompei: il topo-giornalista Geronimo Stilton racconta gli scavi ai più piccoli Il caso editoriale, 161 milioni di copie e tre serie televisive distribuite in oltre 130 paesi, è protagonista di 3 video per condurre i bimbi per gli scavi

Geronimo Stilton A spasso per le strade e gli edifici pubblici della Pompei antica con il topo-giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Dopo la guida Unesco e la mappa di Pompei, continua e si arricchisce il progetto educativo realizzato dal Parco archeologico in collaborazione con Geronimo Stilton, che in un video dedicato al sito archeologico accompagnerà i più piccoli alla scoperta dei suoi monumenti principali. Il fenomeno editoriale, da 161 milioni di copie e tre serie televisive distribuite in oltre 130 paesi diventa ora protagonista di tre i video, nei quali sarà raccontato, con il suo inconfondibile stile adeguato, ai più piccoli, il patrimonio archeologico dell’area vesuviana. I video sono pubblicati sui social network e sul sito ufficiale di Pompei http://pompeiisites.org/geronimo/a-spasso-per-pompei-con-geronimo-stilton/. Il progetto educativo è realizzato in collaborazione con Atlantyca Entertainment, l’azienda milanese che del personaggio Geronimo Stilton, nato da un’idea di Elisabetta Dami, gestisce i diritti editoriali internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo.