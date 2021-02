Premio strega, i primi libri candidati: Di Stefano, Lattanzi, Lipperini e...

L'annuncio è arrivato via social: così sono stati comunicati i primi libri proposti dagli Amici della domenica che concorreranno ufficialmente alla LXXV edizione del Premio Strega. Sono in corsa per entrare tra i candidati: Noi di Paolo Di Stefano (Bompiani), proposto da Luca Serianni; Questo giorno che incombe di Antonella Lattanzi (HarperCollins Italia Editore), proposto da Domenico Starnone; La notte di avvicina di Loredana Lipperini (Bompiani), proposto da Romana Petri; I divoratori di Stefano Sgambati (Libri Mondadori), proposto da Daria Bignardi; Due vite di Emanuele Trevi (Neri Pozza), proposto da Francesco Piccolo.

Sul sito premiostrega.it sono pubblicate le motivazioni per ciascun libro presentato. Gli Amici della domenica, come si chiamano i giurati del blasonato riconoscimento letterario, potranno inviare le proprie segnalazioni fino al prossimo 5 marzo. Entro la fine del mese di marzo il comitato direttivo della Fondazione Bellonci, che gestisce il Premio, deciderà tra tutti i libri indicati per la gara la dozzina finalista. Nel mese di giugno verrà votata la cinquina e infine nella prima settimana di luglio sarà proclamato il vincitore.