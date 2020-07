Riprende "Vecchi Libri in Piazza Diaz", la mostra-mercato nel cuore di Milano

Dopo la pausa obbligata dovuta al lockdown, la piattaforma meneghina MareMagnum annuncia la ripartenza di "Vecchi Libri in Piazza Diaz", la mostra-mercato del libro antico e usato che ogni seconda domenica del mese invade di libri il cuore di Milano.

Il ritorno coinciderà con l’edizione straordinaria estiva, in programma per domenica 12 luglio 2020, dalle ore 9 alle ore 17.

Quasi 100 gli espositori che torneranno a popolare le strade del centro milanese, che per ben quattro mesi è rimasto “orfano” delle sue bancarelle di libri. "Libri per tutti i tipi di lettori e di collezionisti" ricorda la piattaforma. Come a ogni appuntamento, da quasi ventisei anni a questa parte, i visitatori avranno la possibilità di sbirciare in un ventaglio di proposte che vanno dal libro più economico a 2-3€ fino ai pezzi da “novanta” messi in esposizione dal circuito Alai – Associazione delle Librerie antiquarie d’Italia. Si potrà infatti fare un salto al banco della Libreria Antiquaria Malavasi o a quello de Il Muro di Tessa per rimanere folgorati da importanti prime edizioni del Novecento italiano oppure spostarsi di poco e incappare in cinquecentine o esemplari in carta pecora destinati ai grandi bibliofili offerti da Maspero Libri Antichi, Alfea Bacchetta o la Libreria Coenobium.

I lettori più voraci, gli amanti dell’odore della carta, che vogliono spendere solo qualche spicciolo e portarsi a casa un ricco bottino di libri, non possono mancare di fare tappa alla libreria L’Albero del Riccio oppure allo studio bibliografico Lo Scaffale Perturbante: qui sarà possibile fare man bassa di molta narrativa e saggistica a prezzi decisamente contenuti.

Ma non soltanto libri a Vecchi Libri in Piazza Diaz: fotografie, cartoline, autografi, fumetti, cataloghi, poster e addirittura opere d’arte.

Per non parlare di stand più specializzati come nel caso de Il Bulino e della Bottega De Filippi, entrambe storiche e affermate realtà per il campo della legatoria e del restauro di libri antichi e moderni.

Un percorso tutto “libresco”, che si snoda sotto i portici di piazza Diaz, piazza del Duomo, via Gonzaga, via Marconi, via Baracchini, dedicato a collezionisti, bibliofili e avidi lettori che potranno avventurarsi a caccia di rarità e offerte imperdibili in quella che è una delle manifestazioni all’aperto, dedicate al libro antico, più grandi d’Europa.