La poetessa bolognese Roberta Lipparini presenta 'Nei titoli di coda'

Roberta Lipparini, arriva la raccolta di poesie Nei titoli di coda

"Roberta Lipparini può permettersi di chiamare per nome il dolore, tanto le è rimasto accanto nel corso della propria vita. Me lo ha raccontato attraverso la sua ultima silloge “Nei titoli di coda” (Libreria editrice), una raccolta di poesie che verrà presentata il prossimo 16 Maggio al Bar Scintilla di Milano. Lo esprime con una delicatezza amorevole del tutto inedita, come quasi lo tenesse tra le braccia per timore di farlo cadere.

“È una folle”, penserete voi, “è pazza”, dirà qualcun altro. Appellativi che lei si è vista appiccicare addosso nel corso della propria esistenza. Io penso che non ci sia nessuna pazzia invece, dopo aver letto i versi del suo libro. E’ semplicemente cronaca poetica, molto fine e consapevole. Tutte le sue lacerazioni sono vive nei versi che ci regala, da dove lei si svela e ci rivela. L’embrione è vita fin dalla prima pagina (“A volte precipitiamo come la pioggia/ Dal nostro cadere principia la vita”), poi questa vita si (s)colora (?) di tante sfumature, mostrando il lato nudo dell’esistenza, che in molti di noi si fa copia.

La cifra della poetessa bolognese, o meglio, la grandezza umana che la impersona, sta tutto nella poesia finale (“Ritrovarsi così/ Nel cuore di un altro”), un gesto poetico di una generosità unica, che io ho immaginato come un urlo che arriva e si sfoga dicendo ‘amami, non chiedo nient’altro, così, come io amo te’, senza per forza essere rivolto ad una persona in particolare, perché quella persona potremmo benissimo essere noi.

Adoro fortemente quando la poesia si rivolge a me e non esclusivamente alla letteratura. Questa bravissima poetessa sa parlarci con il linguaggio dell’amore, pertanto vi invito a leggerla spalancando tutti i recettori sensoriali di cui disponete, riceverete una lezione importante"

Michele Carniel

Chi è Roberta Lipparini, autrice del libro Nei titoli di coda

Il 9 marzo ne ho compiuti 59 e ancora non ho capito cosa debba essere una biografia. Se ci vada il padre operaio e la madre donna di servizio. Gli amori sbagliati, troppi. Il centro antiviolenza, gli psichiatri. O Nancy, la mia canzone preferita. O una figlia cresciuta da sola. Due infanzie rubate al prezzo di una. Forse invece è importante essere nata a Bologna, avere lavorato 42 anni a teatro e ritrovarmi senza un soldo. Forse devo scrivere che amo il fuoco e che per me "casa" è dove c'è un camino acceso, anche se sto in un condominio di periferia. Poi, alla fine, vedo che tanti scrivono che la poesia li ha salvati. Forse, io, dovrei davvero iniziare da lì...

Bibliografia

- Raccolte di poesie per bambini

C’è un posto accanto a me. Poesie per una scuola senza barriere Mondadori – collana “Sassolini Oro”, 2013. Prefazione di Bruno Tognolini. Illustrazioni Arianna Operamolla

Io Credo come te. Poesie per una scuola senza pregiudizi Mondadori – collana “Sassolini Oro”, 2014. Prefazione di Janna Carioli

Illustrazioni Arianna Operamolla

Filastrocche in punta di piedi Secop Edizioni, 2014. Illustrazioni di Antonio Catalano

Ti ricordi di me? Secop Edizioni, 2021. Albo illustrato da Bianca Solazzo

Sei storie per la scuola Gribaudo Feltrinelli, 2021 Illustrazioni di Mirella Mariani

- Collaborazioni

Come conchiglie sulla spiaggia poesie inframezzate al testo narrativo di Giuliana Facchini Paoline Editoriale Libri – collana “Il Parco delle storie”, 2015

Se la tua colpa è di essere bella poesie inframezzate al testo narrativo di Giuliana Facchini Feltrinelli, 2018

- Raccolte di poesia per adulti

Io ce l’ho un amore Zona Editore, 2014

Fiori Finti Terra d’Ulivi Editore, 2014

Scritture d’amore Secop Edizioni, 2015

Per mare, mio amore Secop Edizioni, 2016

Nei titoli di coda Editrice Il Leggio, 2022