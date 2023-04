“Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow”: il nuovo bestseller di Gabrielle Zevin

Il nuovo romanzo di Gabrielle Zevin, già autrice di La misura della felicità, è un caso editoriale di proporzioni mondiali, da mesi ai vertici delle classifiche. Finalmente arriva in Italia a cura di Editrice Nord.

Editrice Nord si è aggiudicata i diritti di uno dei romanzi più richiesti degli ultimi anni: Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow. Il nuovo libro di Gabrielle Zevin, che già aveva raggiunto la fama internazionale grazie a La misura della felicità, è stato pubblicato in Italia a fine marzo ed è già in vetta alle classifiche di vendita, come d’altra parte era successo in America e all’estero. Lo desiderano influencer, tiktoker, bookblogger, giornalisti, librai, critici, scrittori e ovviamente i lettori, che già ne avevano sentito parlare sui social e lo attendevano con trepidazione. In corso di traduzione in 25 Paesi, già opzionato per il cinema dalla Paramount Picture, lodato dai principali quotidiani, Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow è uno di quei fenomeni editoriali che ha ragion d’essere. Per capirne il perché, occorre leggerlo. È certo possibile farsi un’idea di trama, stile e contenuti grazie alle moltissime recensioni che si trovano in rete, alle interviste rilasciate dall’autrice, a tutti coloro che ne parlano, ma un romanzo di circa 450 pagine, originale e innovativo come questo, occorre viverlo dalla prima all’ultima pagina.

La storia ricorda un po’ quella di Un giorno di David Nicholls, con le dovute differenze: due giovani che per tutta la vita si avvicinano e poi si allontanano, non possono fare a meno l’uno dell’altra eppure non riescono a trovare il giusto equilibrio insieme, litigano per ritrovarsi, si odiano e si amano, percorrendo i binari delle proprie esistenze in parallelo, talvolta aumentando la distanza tra loro, altre volte eliminandola. Il legame tra Sam e Sadie – quasi simili anche nel nome – è un qualcosa di speciale che emerge capitolo dopo capitolo, un’affinità inspiegabile e innata che va persino oltre l’amore; l’autrice li segue quindi lungo una lunga parabola della loro vita, vedendoli crescere e cambiare, far diventare realtà i propri sogni, illudersi e poi disilludersi, distruggere ma avere sempre la forza di ricostruire. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow è quindi prima di tutto una storia di amore non tradizionale che ci coinvolge nelle vicende dei protagonisti e ci porta con sé come per magia, quasi senza rendersi conto delle pagine che scorrono via veloci.