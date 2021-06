Uccio Biondi, Pulsioni: la vera essenza umana dietro maschere e finzioni

Il pittore artista salentino Uccio Biondi, col suo libro di racconti Pulsioni, edito dalla Casa Editrice Schena, dà prova della sua abilità narrativa. I racconti dall’autore sono presentati come pretesti teatrali, ma essi hanno un’autonoma vita letteraria e li possiamo leggere come una faccia della prismatica poetica biondiana e si muovono in uno stretto intreccio tra visione pittorica, sperimentalismo teatrale e visionarietà.

I racconti dell’afa aiutano a comprendere meglio la poliedrica personalità dell’artista, il quale è stato presente, tra l’altro, nella 54^ Biennale d’arte di Venezia - pad. Italia.

Il titolo Pulsioni fa da vademecum per la comprensione dell’intera opera dell’autore ed essa è un intreccio di eros e thanatos alla ricerca di motivazioni inconsce dei comportamenti umani, per il disvelamento del nostro vero essere, nascosto dietro le maschere sociali e le nostre finzioni.





Compito dell’artista è quello di operare uno striptease del nostro umanesimo intriso di menzogne e falsità. Alla fine i racconti dell’afa e della calce pugliese, sono una vera e propria messinscena felliniana ed è allora che sulla scena compaiono gli attori che hanno accompagnato Biondi nella sua ricerca teatrale giocata sempre tra lo sperimentalismo kantoriano e witkaciano alla ricerca della “culle delle albe” che è stata la meta anarchica e visionaria del suo viaggio artistico, giocando sempre con una pluralità di linguaggi abilmente miscelati tra loro.

Nel libro si possono trovare splendide descrizioni della terra dei trulli della bassa Murgia, del magico mare salentino, i ritratti dipinti con la sua abilità di pittore e le sue radici che affondano nel magico mondo dell’infanzia cegliese. Un bel libro da leggere che completa la complessità artistica di questo geniale artista pugliese.