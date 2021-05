Volevo essere Garrincha: andare controcorrente trasformando limiti in risorse

La vita non è facile se sei un appassionato di cheeseburger e detesti il calcio ma i tuoi genitori sono vegani e hanno un food truck davanti a San Siro. Mettici poi che a scuola tutti ti prendono in giro, la bellissima Beatrice sa a malapena il tuo nome e tuo fratello che è in sedia a rotelle ti rimprovera di non giocare a calcio, "tu che puoi"...

Meglio rifugiarsi in un angolo della palestra e sperare che gli altri si dimentichino di te. Ma quando il portiere della scuola finisce k.o., Mirco è costretto a sostituirlo, anche se lui, più che il portiere, sarebbe adatto per fare la palla.La storia di Mirco si intreccia con quella di Mané Garrincha, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, che portò il Brasile a essere campione del Mondo per ben due volte, nonostante ai suoi esordi si fosse sentito dire che non poteva giocare perché era gobbo, storpio e malato.

Mirco e Mané ci insegnano il valore della forza di volontà, della capacità di andare controcorrente nonostante quello che gli altri dicono di noi, portandoci dietro i nostri limiti e imparando a farne delle risorse preziose.

Editore: Piemme

Collana: Il battello a vapore

In commercio dal: 6 aprile 2021

Pagine: 154

L'autore

Edoardo Maturo

Dopo aver vinto una laurea in Economia coi punti del supermercato, ha trovato lavoro a tempo indeterminato come papà di Leonardo e Beatrice. Nel tempo libero gestisce una radio, fa lo speaker, è autore di libri per ragazzi, fa lo smanettone sui social dove ha fondato una community numerosa, e la cosa incredibile è che nessuna di queste cose gli riesce davvero bene. Nel 2018 Discovery Real Time gli ha dedicato perfino una trasmissione intitolata Dieci cose da non fare per diventare Edoardo Maturo. Secondo nove intervistati su dieci la sua storia incarna il concetto di speranza meglio di quella di Garrincha: se ce l'ha fatta lui a diventare scrittore ce la può fare chiunque.