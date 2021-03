Malgioglio mette in guardia Achille Lauro, "Quell'abito..."

Sembra proprio che a Cristiano Malgioglio quell'abito di Achille Lauro non sia piaciuto affatto. O meglio: tutt potrebbe essere un film già visto. E cala il gelo. "Sei arrivato in ritardo con quell'abito, l'avevo già indossato io. Anche le più erano roba mia". In questo modo, Malgioglio mette alle strette Achille Lauro. E spunta una foto della Malgy in abito da sposa con Barbara d'Urso (probabilmente al Grande Fratello di qualche anno fa).

Una dichiarazione di fuoco che lascia tutti senza fiato. Poi Cristiano addolcisce i toni: "Tifo per Gaia, nata nella scuola di Maria De Filippi. Mi è piaciuto molto l'omaggio a Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te".

Stasera la finalissima che decreterà il vincitore. Amadeus, poca fa in conferenza stampa, è tornato a parlare: "Se un giorno la Rai vorrà affidarci il Festival sarà una grande gioia, ma il terzo di seguito non ci sarà".