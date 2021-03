“Se lo cantasse Bocelli sarebbe un miracolo”, Malgy difende la Berti

“Non toccate Orietta Berti", Malgioglio difende la sua amica dopo Sanremo. E lo fa con le unghie. "Se il brano della Berti lo cantasse Bocelli? Sarebbe un successo internazionale", puntualizza Malgy

Sicuramente questo Festival ha fatto trionfare Orietta Berti, mito assoluto del Festival 2021 tra gaffe, allagamenti in camera e una canzone meravigliosa. Il grande tenore potrebbe aver recepito il messaggio di Cristiano.

Malgioglio, dopo Domenica in, non dice altro. Ma il suo messaggio è stato chiarissimo: “Nessuno tocchi la Berti”. Tra l’altro, il cantante spera in un duetto Orietta- Bocelli. “Sarebbe un sogno, un miracolo per la musica leggera italiana nel mondo”, racconta quando gli telefoniamo. E poi si lascia scappare una confidenza. Malgioglio ha ricevuto a casa il vestito di Orietta (come lei stessa ha annunciato da Fazio). Ma a quanto pare l’ha immediatamente portato in sartoria. “La mia sarta impegnata nei prossimi giorni per stringerlo. Quando l’ ha visto è rimasta senza fiato”, puntualizza Malgioglio. E adesso spunta l’ipotesi di un arrivo in tv di Cristiano nei panni di Orietta Berti (con il suo vestito).