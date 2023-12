Marco Cataudella: da cameriere sottopagato a imprenditore

Partito come cameriere in una braceria nella periferia di Lecce, guadagnando 5€ all’ora, oggi Marco è il punto di riferimento italiano per questa nuova professione digitale alto pagata – il digital closer – ancora semi sconosciuta in Italia.

Ma come ha fatto questo imprenditore a raggiungere tali vette di successo a soli 21 anni – senza competenze pregresse, talenti o abilità particolari?

All’inizio Marco aveva il semplice desiderio di licenziarsi e cambiare vita, perché era costantemente umiliato dal suo capo e dai colleghi, persino davanti ai clienti. Per rimpiazzare questo lavoro, credeva che il digitale fosse la strada più veloce e sicura, e così ha provato l’ecommerce e il trading ma sono andati tutti male. Ha perso migliaia di euro in corsi che non gli hanno portato i risultati promessi.

La sua vita è cambiata per sempre quando ha scoperto la professione del digital closer. Dopo un periodo iniziale di apprendimento, Marco guadagnava dai 10.000€ ai 12.000€ al mese dopo 6 mesi. Successivamente, è diventato manager e ha creato un team di 9 digital closer che generavano oltre 3 milioni di euro l’anno. Oggi, segue da vicino le migliori aziende digitali in Italia che gli richiedono costantemente nuovi digital closer format da lui.

Per formare e inserire in azienda nuovi digital closer più velocemente, ha coniato il metodo DCA ed ora lo insegna all’interno della sua Accademia, la “Digital Closer Academy”. Da quando è stata fondata ormai più di un anno fa, oltre 300 persone partite da zero hanno trovato lavoro presso le aziende partner della sua Accademia e guadagnano uno stipendio extra superiore a 3.000€ ogni mese.

Guadagni mensili superiori a 3.000€ senza orari fissi per chi parte completamente da zero e vuole guadagnare da casa, grazie a questa nuova professione digitale molto richiesta dalle aziende italiane

Questa nuova professione è onesta, etica e riservata a tutte le persone che vogliono risultati veloci e sicuri, partono completamente da zero ma allo stesso tempo sanno che non possono arricchirsi dall’oggi al domani.

Questa nuova professione garantisce guadagni molto più elevati rispetto ai lavori tradizionali, perché le aziende digitali stanno crescendo in fretta e quindi sono disposte a pagare profumatamente nuovi digital closer già formati.

L’Accademia di Marco sta permettendo agli italiani di ogni età e occupazione che ne vengono a conoscenza di approfittare di questa opportunità nel mondo digitale e guadagnare con il loro telefono da remoto: dal divano di casa o in giro per il mondo e dedicandoci al massimo 3-4 ore al giorno.

Perché gli oltre 300 studenti di Marco hanno trasformato in meglio la loro vita con questa nuova professione digitale ben pagata e al lavoro trovato grazie alla sua Accademia?

Ciò che distingue l’accademia di Marco è l’affiancamento continuo personalizzato, la costruzione di un per-corso su misura e di un piano d’azione specifico per portare i nuovi studenti da zero fino all’inserimento in azienda e guadagnare uno stipendio extra importante come digital closer, dedicando al massimo 3-4 ore al giorno.

Queste persone comunissime ora possono lavorare quando e dove vogliono, trascorrere più tempo insieme alle loro famiglie e vivere una vita più spensierata, senza arrivare con l’acqua alla gola a fine mese. Insomma, si può dire che hanno cambiato vita da quando svolgono questa professione grazie al lavoro trovato dall’Accademia di Marco.

Marco e il suo team hanno oltre 300 storie di successo reali e pubblicate sul suo canale Youtube e il suo profilo Instagram. Alcuni suoi studenti, come Andrea Minutello, ex operaio in un’impresa edile, arrivano dopo pochi mesi persino a guadagnare quasi 6.000€ mensili.

“Ci vuole impegno e dedizione per raggiungere questi risultati e cambiare vita. I soldi non crescono sugli alberi. Io e i miei oltre 300 studenti siamo la prova vivente e di questo ne sono orgoglioso” dice Marco.

Ad oggi la sua Academy conta oltre 300 storie di successo. È riconosciuta come la miglior scuola di formazione in Italia per imparare questa nuova professione digitale e trovare un lavoro part-time con uno stipendio che supera i 3.000€ mensili.

L’emozionante storia di Marco – e dei suoi oltre 300 studenti di successo – sono la dimostrazione che c’è sempre un’alternativa, anche quando gli ostacoli sembrano impossibili da superare.

“I miei 300 studenti sono testimonianze concrete che l’affiancamento continuo e il supporto costante della mia accademia ti aiutano ad imparare questa nuova professione altamente pagata e cambiare vita in pochi mesi” conclude Marco