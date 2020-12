ADCI - Art Directors Club Italiano rinnova il sodalizio con Purple&Noise, agenzia di PR e ufficio stampa che riunisce i migliori professionisti della comunicazione italiana e che proseguirà anche nel 2021 a rappresentare l'associazione presieduta da Vicky Gitto.

Il noto creativo ha spiegato che il team guidato da Davide Ciliberti "ha portato in brevissimo tempo ADCI ad essere una voce rilevante nel dibattito mediatico nazionale, ma non solo”.

“E in aggiunta a tutto questo, grazie al lavoro a quattro mani con Purple & Noise abbiamo significativamente posizionato l’Associazione al di fuori dei confini della industry per dialogare, confrontarci e affermare il nostro ‘punto di vista’ non solo con i più importanti media nazionali, ma anche con le testate locali, la stampa di settore, il lifestyle, la cronaca, l’economia, l’internazionale”.

“Far-bene-e-farlo-sapere è un ritornello sempre verde – aggiunge Davide Ciliberti, founder di Purple & Noise – e col PurpleTeam, Alessandro Bono in primis, ma anche Marco Piaggio e tutti i colleghi, abbiamo fatto semplicemente il nostro mestiere, peraltro divertendoci molto, contribuendo a realizzare quanto era comunque negli obiettivi del Club: diventare una voce, ma io dico attualmente ‘la’ voce rilevante a livello di macrosistema Italia sui temi della comunicazione e creatività, al punto - ed è questa la soddisfazione, al di là della rassegna stampa – da impattare significativamente sui fatti contribuendo talvolta a cambiarne, anche in poche ore, il corso”.